Военный осужден в Нальчике за отсутствие на службе
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Суд в Нальчике приговорил военнослужащего Равиля Садыкова к одному году заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части.
Согласно материалам дела, военнослужащий Равиль Садыков с 30 декабря 2025 года по 13 января текущего года отсутствовал на службе в воинской части, дислоцированной в Ингушетии. Следствие считает, что все это время он находился по месту жительства и проводил время по своему усмотрению.
Нальчикский гарнизонный военный суд признал Равиля Садыкова виновным в отсутствии на службе не более одного месяца и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима, сообщила сегодня пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".
"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Сергея Серафимовича к шести годам заключения, признав его виновным в отсутствии на службе больше месяца.
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