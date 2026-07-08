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15:00, 8 июля 2026

Военный осужден в Нальчике за отсутствие на службе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил военнослужащего Равиля Садыкова к одному году заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий Равиль Садыков с 30 декабря 2025 года по 13 января текущего года отсутствовал на службе в воинской части, дислоцированной в Ингушетии. Следствие считает, что все это время он находился по месту жительства и проводил время по своему усмотрению.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Равиля Садыкова виновным в отсутствии на службе не более одного месяца и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима, сообщила сегодня пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Сергея Серафимовича к шести годам заключения, признав его виновным в отсутствии на службе больше месяца.

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Автор: "Кавказский узел"

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