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23:58, 8 июля 2026

Участник шахтерских протестов в Чиатуре осужден за оскорбление судьи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный за избиение директора рудника участник шахтерских протестов в Чиатуре Георгий Непаридзе из Шукрути приговорен к полутора годам лишения свободы за оскорбление судьи.

Как писал "Кавказский узел", в середине января суд в Кутаиси приговорил к лишению свободы четырех участников акций протеста в Чиатуре, признав их виновными в избиении директора рудника. Георгия Непаридзе судья приговорил к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

29 апреля 2025 года трое шахтеров и житель Чиатуры были задержаны после конфликта с директором рудника Шукрути Тенгизом Коберидзе. По словам очевидцев, директор рудника оскорбил участников акции протеста и назвал их "жуликами", что вызвало гнев протестующих. По данным компании, Коберидзе силой вытащили из машины, оскорбили и забросали камнями, в том числе повредив лицо.

7 июля Георгий Непаридзе из Шукрути был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы за оскорбление судьи Тамар Мазанашвили, которая рассматривала дело о нападении на директора шахты, сообщает сегодня издание Publika.

Как заявила адвокат Непаридзе Нино Андриашвили, судья не уточнила, к какому сроку в итоге был приговорен Георгий Непаридзе с учетом двух приговоров. Ей неизвестно, был ли поглощен новый приговор более суровым наказанием или же полтора года были добавлены к уже назначенным шести годам и трем месяцам. 

По ее словам, суд был осведомлен о приговоре первой инстанции по делу о нападении на директора шахты. "Судья должна был дать объяснение. Все судьи дают объяснение в подобных ситуациях при оглашении приговора, сколько было определено в итоге. Я надеюсь, она сделает это в тексте приговора", - заявила адвокат.

По мнению защиты, суд принял несправедливое решение. Главный фигурант дела не был допрошен, в отношении которого, по мнению обвинения, было высказано неуважение. Адвокат сообщила, что сотрудник суда, опрошенный во время слушания, пояснил, что существовала запись судебного заседания, но сама запись в суде не была представлена. Кроме того, не было представлено никакого экспертного заключения, подтверждающего наличие голоса Георгия Непаридзе на аудиозаписи, хотя на процессе присутствовали четыре обвиняемых, информирует издание Netgazeti.

"Кавказский узел" также писал, что в конце марта на руднике Шукрути в Чиатуре умер шахтер Джейран Асландия, как утверждают коллеги, его смерть связана с плохой вентиляцией. Работодатель заявляет, что мужчина умер уже после смены в тоннеле, где ожидал подъема на поверхность.

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Автор: Кавказский узел

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