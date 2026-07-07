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23:57, 7 июля 2026

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 587 дней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на сильный дождь, сторонники евроинтеграции Грузии собрались в 587-й день протестов у стен парламента и потребовали освобождения политзаключенных. 

Как писал "Кавказский узел", 6 июля, в 586-й день ежедневных протестов, участники собрания на проспекте Руставели потребовали освобождения политзаключенных и возвращения к евроатлантическому курсу страны. 

Участники непрерывной акции протеста на проспекте Руставели сегодня собрались перед зданием парламента Грузии в 587-й вечер подряд. Они потребовали освободить политических заключенных, отменить репрессивные законы, провести свободные парламентские выборы и вернуться на курс евроинтеграции, передает Publika. 

Демонстранты укрывались от сильного дождя под зонтиками и под стенами парламента. Вместе собравшиеся скандировали: "Свободу заключенным режима!". В акции участвовало не менее 100 человек, следует из видео, опубликованного Netgazeti. 

Протестующих с плакатами в дождливый день было меньше, чем обычно. Один из немногочисленных плакатов гласил: "Свободу!", следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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