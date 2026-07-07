Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 587 дней

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Несмотря на сильный дождь, сторонники евроинтеграции Грузии собрались в 587-й день протестов у стен парламента и потребовали освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля, в 586-й день ежедневных протестов, участники собрания на проспекте Руставели потребовали освобождения политзаключенных и возвращения к евроатлантическому курсу страны.

Участники непрерывной акции протеста на проспекте Руставели сегодня собрались перед зданием парламента Грузии в 587-й вечер подряд. Они потребовали освободить политических заключенных, отменить репрессивные законы, провести свободные парламентские выборы и вернуться на курс евроинтеграции, передает Publika.

Демонстранты укрывались от сильного дождя под зонтиками и под стенами парламента. Вместе собравшиеся скандировали: "Свободу заключенным режима!". В акции участвовало не менее 100 человек, следует из видео, опубликованного Netgazeti.

Протестующих с плакатами в дождливый день было меньше, чем обычно. Один из немногочисленных плакатов гласил: "Свободу!", следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".