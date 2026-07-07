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22:14, 7 июля 2026

Врачи из Астраханской области оштрафованы за ложные диагнозы для призывников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Астрахани суд вынес приговор двоим бывшим заведующим отделениями областной клинической психиатрической больницы. Они признаны виновными в мошенничестве за выдачу призывникам поддельных медицинских заключений, позволявших уклониться от срочной службы.

По версии следствия, один из осуждённых, будучи председателем комиссии врачей-психиатров в составе военно-врачебной комиссии, за денежное вознаграждение от 150 до 250 тысяч рублей оформлял призывникам фиктивные диагнозы. Эти заключения позволяли молодым людям получить отсрочку или полное освобождение от призыва на срочную военную службу.

Прокуратура региона направила дело в суд 30 марта. "В сентябре - октябре 2025 года заведующие отделениями психиатрической больницы ввели в заблуждение отца призывника. Зная, что призывник страдает заболеванием, объективно препятствующим прохождению военной службы по призыву, выдвинули требование его отцу о передаче 150 тысяч рублей за выставление диагноза, по которому призывника не смогли бы призвать", - сообщало надзорное ведомство в Telegram-канале.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Фигуранты признаны виновными в мошенничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору , сообщила сегодня пресс-служба ФСБ по Астраханской области.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий один из них был задержан сотрудниками ФСБ по региону с поличным - при получении денег.

Кировский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал врачей виновными. Назначено наказание в виде штрафов: 400 и 500 тысяч рублей соответственно. Кроме того, обоим запрещено занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями в муниципальных учреждениях здравоохранения, сроком на 1,5 и 2 года.

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Автор: Кавказский узел

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