Саргсян Серж Азатович

18 сентября 2024, 11:47

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Армянский политический, государственный деятель, президент Армении в 2008-2018 годах, избранный премьер-министром республики 17 апреля 2018 года (ранее занимал эту должность в 2007-2008 гг.), но сложивший полномочия через 6 дней на фоне массовых протестов против его избрания в стране.



Уголовное преследование

В начале декабря 2019 года Специальная следственная служба Армении на основании доказательств, полученных в рамках предварительного следствия, предъявила Сержу Саргсяну обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК Армении (присвоение или растрата). По материалам уголовного дела, зимой 2013 года Саргсян с группой других лиц организовал растрату, присвоение и хищение около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов).

В ведомстве утверждают, что когда проводился тендер на поставку дизтоплива по доступным ценам в рамках программы реализации весенних сельскохозяйственных работ, Саргсян поручил отдать предпочтение компании «Флеш», в то время как самую низкую цену предложила другая компания — «Максхур». По данным армянских СМИ, владелец компании «Флеш» Барсег Бегларян — близкий друг Сержа Саргсяна, что, по мнению следствия, и определило его выбор .

Сам Саргсян не согласен с обвинением и считает его политическим преследованием. По мнению однопартийцев Саргсяна, такими шагами власти хотят отвлечь внимание общества от многих актуальных проблем.

13 ноября 2023 года прокуратура потребовала взыскать с Саргсяна около 1,2 миллиона долларов. В декабре того же года прокуратура попросила освободить его от уголовного наказания. 31 мая 2023 года суд не нашел в действиях Саргсяна состава преступления и оправдал его, как и других обвиняемых. 17 сентября 2024 года Генеральный прокуратура Армении обжаловала оправдательный приговор Саргсяну в Антикоррупционном апелляционном суде. Обжалованы также оправдательные приговоры владельца компании "Флэш" Барсега Бегларяна и бывшего чиновника Минсельхоза Армении Геворка Арутюняна .

Политическая карьера

В 1979-1988 годы заведовал отделом ЛКСМ горкома Степанакерта, занимал должность второго секретаря, а затем первого секретаря, заведующего отделом пропаганды и агитации горкома партии Степанакерта, был помощником первого секретаря областного комитета Нагорного Карабаха Генриха Погосяна .

В 1988 года Серж Саргсян стал одним из лидеров "Арцахского движения" (Арцах - армянское название Нагорного Карабаха), члены которого боролись за выход Нагорно-Карабахской области из Азербайджанской ССР и ее последующее включение в состав Армении. В период с 1989 по 1993 год Серж Саргсян возглавлял комитет сил самообороны Нагорного Карабаха.

В 1990 году Саргсян был избран депутатом Верховного совета Армении.

В 1990-1991 годы работал управляющим Нагорно-Карабахским отделением компании "Интурист".

В 1993-1995 годы Саргсян занимал пост министра обороны Республики Армения (РА).

12 мая 1994 года Саргсян провел встречу в Москве с министром обороны Азербайджана Мамедраффи Мамедовым и командующим Армией обороны Нагорного Карабаха С.Бабаяном, на которой была подтверждена приверженность сторон ранее достигнутой договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

С 1995 по 1996 годы - начальник управления государственной безопасности РА, затем министр национальной безопасности Армении. В 1996-1999 годы - министр внутренних дел и национальной безопасности .

В 1999 года Серж Саргсян возглавил администрацию президента и стал секретарем Совета национальной безопасности при президенте РА. С 2000 года занял пост министра обороны РА.

В 2006 году Саргсян избран председателем совета Республиканской партии Армении (РПА). (В пропорциональном избирательном списке РПА на выборах в парламент Армении 12 мая 2007 года Серж Саргсян занимал второе место.)

4 апреля 2007 года президент Армении Роберт Кочарян подписал указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром РА, освободив его от должности министра обороны.

На посту президента Армении

В конце 2007 года Серж Саргсян был выдвинут кандидатом от Республиканской партии Армении на очередных выборах президента РА. Выборы состоялись 19 февраля 2008 года. По данным ЦИК Армении, в результате голосования Серж Саргсян набрал 52,82% голосов избирателей и стал президентом Республики Армения.

Армянская оппозиция во главе с бывшим первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном заявила о подтасовке результатов президентских выборов и с 20 февраля 2007 года проводила в стране массовые акции протеста, которые 1 марта 2008 года переросли в столкновения с правоохранительными органами.

Поздно вечером 1 марта 2008 года президент Армении Роберт Кочарян подписал указ о введении в Ереване чрезвычайного положения сроком на 20 дней. Однако, несмотря на запрет, митинги оппозиции продолжались, на улицах начались массовые столкновения демонстрантов с полицией и войсками, которые применили жёсткие силовые методы для разгона манифестаций. В результате противостояния властей и оппозиции погибли восемь человек, ранены более 130, сотни оппозиционных активистов были арестованы. Режим чрезвычайного положения был отменен 20 марта 2008 года.

9 апреля 2008 года, в условиях оцепленного силовыми структурами центра Еревана, состоялась церемония инаугурации Сержа Саргсяна в должности президента Республики Армения.

С.Саргсяну принадлежит инициатива в проведении неформальных встреч лидеров государств, которые журналисты назвали "футбольной дипломатией". Летом 2008 года Серж Саргсян пригласил президента Турции Абдуллу Гюля посетить Ереван для совместного просмотра отборочного матча Чемпионата мира по футболу между сборными Армении и Турции.

14 октября 2008 года, вслед за визитом Абдулы Гюля в Ереван, Саргсян также посетил по приглашению турецкого президента матч Турция-Армения в турецком городе Бурса. Перед матчем президенты провели официальную встречу.

2 ноября 2008 года президент Серж Саргсян подписал вместе с главами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Дмитрием Медведевым декларацию о мирном урегулировании карабахского конфликта, подразумевающую юридически обязывающие международные гарантии урегулирования. Впервые с 1994 года под документом такого рода поставили свои подписи лидеры обеих конфликтующих сторон - и Армении, и Азербайджана.

В ноябре 2009 года на съезде РПА Саргсян вновь был избран ее председателем. В своей речи перед делегатами съезда он подчеркнул, что РПА "не является партией одного лидера, она не партия Сержа Саргсяна, просто Серж Саргсян - член этой партии" .

22 апреля 2010 года Серж Саргсян, сославшись на неготовность Анкары к продолжению процесса урегулирования двусторонних отношений, своим указом приостановил процедуру ратификации в парламенте армяно-турецких протоколов "Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой" и "О развитии двусторонних отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой".

В августе 2011 года во время очередного визита в Армению президента России Д.Медведева были подписаны протоколы о продлении сроков нахождения российской военной базы в Гюмри до 2044 года. При этом Россия обязалась обеспечивать совместно с армянскими вооруженными силами безопасность Армении, а также поставлять ей современное вооружение и военную технику. Кроме того, как сообщил Саргсян, сфера географической и стратегической ответственности базы в Гюмри более не ограничивалась границами бывшего СССР.

Второй срок президентства (с 2013 года)

27 декабря 2012 года Серж Саргсян вновь подал заявку на участие в выборах главы государства, будучи выдвинут правящей Республиканской партией.

19 февраля 2013 года, на следующий день после голосования, представитель Центральной избирательной комиссии Армении заявил, что действующий президент Армении С.Саргсян выиграл выборы главы государства. По итогам подсчета избирательных бюллетеней Серж Саргсян набрал 58,64% голосов. Свои голоса, по данным ЦИК, ему отдали 861 160 избирателей. Бывший глава МИД Армении Раффи Ованнисян получил 36,75%. За него проголосовали 539 672 избирателя.

В своем обращении к избирателям и своим сторонникам Саргсян отметил, что "прошедшие выборы в очередной раз доказали, что наш народ в самые трудные минуты может сплотиться и вынести правильное решение".

В тот же день штабы оппозиционных кандидатов в президенты Армении Раффи Ованнисяна, Паруйра Айрикяна, Андреаса Гукасяна и Армана Меликяна заявили о вбросах и фальсификациях на выборах. С их мнением согласился Хельсинкский комитет Армении. Звонки о нарушениях поступили также в аппарат защитника прав человека Республики Армения.

9 апреля 2013 года Серж Саргсян официально вступил в должность президента Республики Армения, приняв присягу.

10 апреля 2014 года Серж Саргсян на встрече с членами специализированной комиссии по конституционным реформам заявил о своем решении не баллотироваться более на пост президента или премьер-министра республики: "Заявляю официально до начала процесса обсуждений по конституционным реформам, что я никогда больше не буду баллотироваться на пост президента Республики Армения", - сказал Саргсян. Если по итогам обсуждений будет принят путь, не соответствующий моему желанию, имею ввиду парламентскую модель управления, то я не буду претендовать также на пост премьер-министра", - добавил Саргсян .

13 марта 2015 года Серж Саргсян на встрече со специализированной комиссией утвердил проект конституционных реформ в Армении, предусматривающих переход к парламентской системе правления. При переходе к парламентской системе правления, согласно проекту, президент будет избираться парламентом страны сроком на семь лет, при этом он будет лишен права на переизбрание.

В апреле 2015 года Серж Саргсян утвердительно заявил о своем участии в торжествах по случаю 70-й годовщины Победы: "Конечно, мы будем присутствовать на главных мероприятиях, а я считаю, что главные мероприятия пройдут в Москве. Наше маленькое воинское формирование примет участие в параде. И здесь в Армении будем отмечать этот светлый праздник" .

19 декабря 2015 года Серж Саргсян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в швейцарском Берне на фоне сообщений о нарушениях режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Оба президента выразили поддержку механизмам расследования инцидентов на границе и мерам по урегулированию конфликта, разрабатываемым ОБСЕ.

22 декабря 2015 года Серж Саргсян выступил с речью на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве, где, в частности, заявил о необходимости единой позиции государств-членов ОДКБ. По его мнению, в условиях противостояния с Азербайджаном по отношению к Армении организация не применяет соответствующую статью Устава.

Новый конфликт в Нагорном Карабахе весной 2016

2-5 апреля 2016 года произошло обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Хотя 5 марта было заключено перемирие, стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Обострение ситуации в зоне карабахского конфликта произошло в то время, когда главы Армении и Азербайджана находились в США.

4 апреля Саргсян заявил, что Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если военные действия в этом регионе перерастут в широкомасштабные.

8 апреля президент Армении Серж Саргсян заявил о поддержке усилий для полного урегулирования карабахского конфликта, в том числе с привлечением миротворческого контингента.

9 апреля Серж Саргсян встретился с посредниками Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

26 апреля Саргсян заявил, что Армения не вернется к мирным переговорам без предоставления гарантий безопасности. Он также выразил сомнения относительно возможности размещения российских миротворцев в зоне карабахского конфликта.

Премьер-министр Армении

17 апреля 2018 года Серж Саргсян был избран парламентом Армении новым премьер-министром . Во время голосования депутатов в Ереване и других городах страны прошли массовые акции протеста против избрания бывшего президента премьером. Согласно новой конституции, теперь первым лицом государства считается глава правительства .

23 апреля 2018 года под давлением массовых уличных протестов Серж Саргсян подал в отставку, признав свои ошибки и правоту лидера оппозиции Никола Пашиняна. "Есть несколько путей для развязки ситуации, но ни по одному из них я не пойду, это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - прокомментировал свою отставку Серж Саргсян .

Биография

Серж Саргсян родился 30 июня 1954 года в Степанакерте Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, где он закончил среднюю школу.

В 1971 году поступил на вечернее отделение филологического факультета Ереванского государственного университета.

В 1972-1974 годы проходил службу в вооруженных силах СССР.

В 1975-1979 годах работал токарем на Ереванском электротехническом заводе.

В 1979 году закончил филологический факультет Ереванского государственного университета.

С 1983 года женат на Рите Александровне Саргсян (Дадаян), имеет двух дочерей - Ануш и Сатеник и четырех внуков – Мариам, Ара, Серж и Рита .

Серж Саргсян - кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (Франция, 2011 год), награжден орденом "Боевой крест" 1-й степени; наградой "Герой Арцаха", орденом "Золотого орла" Тиграна Великого, орденом "Чести" (Грузия, 2008), орденом "Золотого руна" (Грузия, 2009), награжден также орденом "За заслуги перед Калининградской областью" (3 ноября 2009 года), орденом Князя Ярослава Мудрого I ст. (Украина, июль 2011 года), медалью почета "Элис айланд" (Коалиции национальных этнических организаций США) — за развитие армяно-американских отношений (2011) .

Примечания