Контрактник из Урюпинска убит в военной операции

Роман Толчеев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1759 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1758 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 36-летний рядовой-контрактник Роман Толчеев, который служил гранатометчиком, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Погиб в н.п. Тихое Харьковской области. […] У него остались родители", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1759 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Урюпинска стало известно 5 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 46-летний рядовой Денис Уваркин.

