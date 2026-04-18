Кавказский узел

12:06, 18 апреля 2026

Контрактник из Урюпинска убит в военной операции

Роман Толчеев. Фото из телеграм-канала администрации Урюпинска https://t.me/urupino/26047

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Толчеев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1759 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1758 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 36-летний рядовой-контрактник Роман Толчеев, который служил гранатометчиком, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Погиб в н.п. Тихое Харьковской области. […] У него остались родители", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1759 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Урюпинска стало известно 5 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 46-летний рядовой Денис Уваркин.

08:58 13.04.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000
Не менее 4435 бойцов из СКФО и 4565 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.

Автор: "Кавказский узел"

Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:47, 16 апреля 2026
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
04:23, 16 апреля 2026
Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде
Переправа в Новогригорьевской. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Светланой Сурковой.
22:02, 15 апреля 2026
Отсутствие переправы через Дон обеспокоило жителей станицы в Волгоградской области
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:58, 15 апреля 2026
Активистка из Волжского освободилась после ареста
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:06, 15 апреля 2026
Боец из Камышина убит в военной операции
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/
17 апреля 2026, 13:30
Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр видеосюжета "Первого канала".
17 апреля 2026, 00:44
Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше