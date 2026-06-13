Отчет губернатора Ставрополья о ремонте водовода вызвал скепсис у местных жителей

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рапортовал, что ремонт водовода решит проблему низкого давления в Новоалександровске. Жители края, комментируя это сообщение в телеграм-канале губернатора, указали ему на проблемы с водоснабжением ряда населенных пунктов.

Как информировал "Кавказский узел", жители Ставропольского края периодически жалуются на проблемы с водоснабжением и на качество питьевой воды. В частности, 14 апреля 2025 года стало известно, что ставропольцы запустили петицию о проблеме водоснабжения, ее подписали 3700 жителей Ставрополья. Отсутствие постоянного водоснабжения негативно отражается на здоровье людей, создает неудобства в быту и значительно ухудшает качество жизни, отметили авторы петиции.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рапортовал в своем телеграм-канале о ремонте в Новоалександровском округе водовода протяженностью более шести километров, который подает воду в административный центр – город Новоалександровск.

Ремонт водовода поможет решить проблему низкого давления в северной части Новоалександровска. Долгое время жители этого района сталкивались с нехваткой воды, особенно в летний период. После завершения ремонта ситуация существенно улучшится. Надежное водоснабжение получат около двух тысяч семей, отчитался губернатор.

Этот пост в телеграм-канале Владимира Владимирова, на который подписано более 147,3 тысячи пользователей, на 06.30 мск 13 июня набрал 54 отметки с реакцией пользователей и 39 комментариев.

"А когда укрепите в Минераловодском районе, село Нижняя Александровка? Уже восьмой день без капли воды, водоканал трубку не берёт, за три дня один раз бочка появилась. Что за беспредел?" – написала Батеева.

"Подвоз воды осуществляется по заявкам абонентов в диспетчерскую службу ПТП "Минераловодское", в порядке очередности, при наличии специализированного транспорта и специалистов", – ответил ей ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

"А когда уже улучшите водоснабжение в Левокумском округе? Из года в год в летний период большая часть села Левокумского без воды, дают по часу утром, иногда в обед и вечером, очень слабый напор. Ибо все начинают поливать свои огороды питьевой водой, так как технической нет, и до многих домов просто вода не доходит. Люди сами копают скважины, покупают насосы (что увеличивает расход электроэнергии), а иногда и насосы не помогают. В местном "Водоканале" пожимают плечами, говорят, сильный износ оборудования. Краевой отчитывается, что все хорошо. И просто отписки. А это восточный район края, он очень засушливый, летом 45 градусов и выше. Без воды ну никак. Но кого это волнует, по бумагам все хорошо", – отметил пользователь М.О.А.

"Добрый день! Когда в селе Надежда Шпаковского района начнут выдавать технические условия на подключение воды? Два года дома нет воды", – написал Roman Anohin.

"Город Ессентуки, ливневые не чистят, все забиты мусором и грязью! Потом удивляемся, почему в дождь город тонет", – отметил пользователь с ником МЕМ.

"Если чаще люди будут говорить о проблемах, может, начнут решать", – считает Ленуська 26.

"Если бы это так работало, увы", – ответила ей Настюша.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2022 года более 60 жителей села Марьины Колодцы обратились в больницу с признаками отравления, после чего в село был организован подвоз воды. Прокуратура края по итогам проверки пришла к выводу, что массовое отравление жителей села было вызвано норовирусом, возбудитель которого содержался в водопроводной воде – ее пили все заболевшие.

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