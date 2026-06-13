×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:36, 13 июня 2026

Отчет губернатора Ставрополья о ремонте водовода вызвал скепсис у местных жителей

Ремонт водовода. Фото из телеграм-канала губернатора Ставропольского края - https://t.me/VVV5807/6568

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рапортовал, что ремонт водовода решит проблему низкого давления в Новоалександровске. Жители края, комментируя это сообщение в телеграм-канале губернатора, указали ему на проблемы с водоснабжением ряда населенных пунктов.

Как информировал "Кавказский узел", жители Ставропольского края периодически жалуются на проблемы с водоснабжением и на качество питьевой воды. В частности, 14 апреля 2025 года стало известно, что ставропольцы запустили петицию о проблеме водоснабжения, ее подписали 3700 жителей Ставрополья. Отсутствие постоянного водоснабжения негативно отражается на здоровье людей, создает неудобства в быту и значительно ухудшает качество жизни, отметили авторы петиции.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рапортовал в своем телеграм-канале о ремонте в Новоалександровском округе водовода протяженностью более шести километров, который подает воду в административный центр – город Новоалександровск.

Ремонт водовода поможет решить проблему низкого давления в северной части Новоалександровска. Долгое время жители этого района сталкивались с нехваткой воды, особенно в летний период. После завершения ремонта ситуация существенно улучшится. Надежное водоснабжение получат около двух тысяч семей, отчитался губернатор.

Этот пост в телеграм-канале Владимира Владимирова, на который подписано более 147,3 тысячи пользователей, на 06.30 мск 13 июня набрал 54 отметки с реакцией пользователей и 39 комментариев.

"А когда укрепите в Минераловодском районе, село Нижняя Александровка? Уже восьмой день без капли воды, водоканал трубку не берёт, за три дня один раз бочка появилась. Что за беспредел?" – написала Батеева.

"Подвоз воды осуществляется по заявкам абонентов в диспетчерскую службу ПТП "Минераловодское", в порядке очередности, при наличии специализированного транспорта и специалистов", – ответил ей ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

"А когда уже улучшите водоснабжение в Левокумском округе? Из года в год в летний период большая часть села Левокумского без воды, дают по часу утром, иногда в обед и вечером, очень слабый напор. Ибо все начинают поливать свои огороды питьевой водой, так как технической нет, и до многих домов просто вода не доходит. Люди сами копают скважины, покупают насосы (что увеличивает расход электроэнергии), а иногда и насосы не помогают. В местном "Водоканале" пожимают плечами, говорят, сильный износ оборудования. Краевой отчитывается, что все хорошо. И просто отписки. А это восточный район края, он очень засушливый, летом 45 градусов и выше. Без воды ну никак. Но кого это волнует, по бумагам все хорошо", – отметил пользователь М.О.А.

"Добрый день! Когда в селе Надежда Шпаковского района начнут выдавать технические условия на подключение воды? Два года дома нет воды", – написал Roman Anohin.

"Город Ессентуки, ливневые не чистят, все забиты мусором и грязью! Потом удивляемся, почему в дождь город тонет", – отметил пользователь с ником МЕМ.

"Если чаще люди будут говорить о проблемах, может, начнут решать", – считает Ленуська 26.

"Если бы это так работало, увы", – ответила ей Настюша.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2022 года более 60 жителей села Марьины Колодцы обратились в больницу с признаками отравления, после чего в село был организован подвоз воды. Прокуратура края по итогам проверки пришла к выводу, что массовое отравление жителей села было вызвано норовирусом, возбудитель которого содержался в водопроводной воде – ее пили все заболевшие.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
02:15, 11 июня 2026
Уроженец Дагестана Баширов получил новый срок по террористической статье
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:17, 11 июня 2026
Боец из Ставропольского края убит на границе в Белгородской области
09:47, 5 июня 2026
Семья Халита Мустафаева добивается возобновления уголовного дела о его смерти
Сотрудник правоохранительных органов в кафе Пятигорска во время проверки. 31 мая 2026 г. Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю
12:35, 4 июня 2026
Работа кафе в Пятигорске приостановлена на 80 суток после массового отравления
Мужчина делает перевод. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:47, 4 июня 2026
Ставрополец заподозрен в финансировании экстремистской организации
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
13:44, 12 июня 2026
Карапетян Самвел
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
11:54, 11 июня 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
11:44, 11 июня 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Магомед-Амин Гатагажев после освобождения. Скриншот публикации Розы Дунаевой.
12 июня 2026, 19:49
Уроженец Ингушетии освобожден из миграционной тюрьмы в Хорватии

Рамзан Кадыров (слева) и Адам Кадыров во время награждения. 12 июня 2026 г. Скриншот видео https://t.me/kavkaz_tass/40800
12 июня 2026, 16:39
Адам Кадыров второй раз получил звание героя Чечни

Джамиля Гарунова. Фото: https://t.me/KhadulaevShamil/17082
12 июня 2026, 13:38
Хадулаев заявил о фальсификации дела против жительницы Дагестана

Пляж Анапы. Июнь 2026 г. Фото: https://t.me/makovozovy/61661
11 июня 2026, 18:17
Пользователи соцсетей усомнились в данных о чистоте анапских пляжей

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше