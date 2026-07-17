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15:10, 17 июля 2026

Кик Касе Хамзетович

Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Касе Кик – черкесский (адыгский) общественный деятель, активист. Из-за угроз ареста по антивоенным статьям уехал из России в 2022 году. В июле 2026 года заочно приговоре к семи годам заключения.

Приговор за «фейки об армии»

16 июля 2026 года городской суд Черкесска приговорил Касе Кика к семилетнему сроку, признав его публикацию в соцсети распространением фейков об армии. заочно приговорил Касе Кика к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным по делу о распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти. Поводом послужил видеоролик с критикой действий ВС РФ, опубликованный им в соцсетях в январе 2025 года. Также ему запретили администрировать интернет-сайты сроком на 3 года 1

Касе Кик считает вынесенный ему приговор политически мотивированным. "Я рассматриваю вынесенный мне заочный приговор как политически мотивированное решение, связанное с моей общественной деятельностью, критикой действий России против Украины и работой в защиту прав черкесского народа", - заявил он "Кавказскому узлу".

В списке Росфинмониторинга

5 декабря 2025 года Кика включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга с пометой, которую ставят при фамилиях преследуемых по террористическим статьям. Ранее, в июле 2024 года, Росфинмониторинг также внес в перечень экстремистских и террористических организаций зарубежные черкесские объединения, включая «Черкесский комитет» под руководством Касе Кика и «Совет Объединенной Черкесии»

Обыск у родителей

В июле 2024 года силовики пришли с обыском  к пожилым родителям Касе Кика в Черкесске, изъяв у них мобильные телефоны. Об этом Кик сообщил на своей странице в соцсетях. Он назвал несанкционированный обыск попыткой давления.

Ранее 16 апреля 2024 года лидеры ключевых организаций зарубежной черкесской диаспоры опубликовали совместное обращение, в котором открыто выступили в поддержку Украины. Касе Кик подписал этот документ в качестве руководителя движения «Черкесский конгресс»..  Авторы заявления провели прямую связь между современными событиями и историей своего народа. Они указали, что черкесский народ «пережил жесточайший геноцид со стороны Российской империи, который продолжается и по сей день». Также заявление содержит призыв к черкесам, проживающим внутри Российской Федерации, не принимать участие в военных действиях против Украины.

Дело о дискредитации армии

В начале  2023 года в отношении Касе Кика полиция составила протокол о дискредитации армии за опубликованное на YouTube обращение к черкесам, но в июне суд вернул материалы из‑за процессуальных нарушений. Повторно дело поступило в суд 7 июля 2023 года.

 14 августа 2023 года  Черкесский горсуд прекратил производство, указав, что публикация Кика датирована сентябрем 2022 года, а нарушение было выявлено лишь 11 января 2023-го. Суд отметил, что объективная сторона состава есть, но срок давности – 90 дней – истек, что исключает возможность привлечения к ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию ВС 2.

Отъезд из России

Сразу же после освобождения, в мае 2022 года, Кик покинул Россию. Заявление о пытках он не смог подать из опасений за свою безопасность. «Я консультировался с [„Командой против пыток“*], они сказали, что необходимо будет приехать в Россию для некоторых процедур. Но для меня это неприемлемо, потому что это сопряжено напрямую с моей безопасностью, и я буду задержан. А проходить этот кошмар еще раз, у меня нет желания», – объяснял активист «Кавказскому узлу».

Арест и пытки

13 мая 2022 года  в кафе Черкесска сотрудники Центра «Э» и ФСБ задержали Касе Кика после заказа в караоке песни на украинском языке. Его вывели на улицу, отвезли в отдел и, по словам активиста, всю ночь избивали 5–7 человек, требуя разблокировать телефон и задавая вопросы о связях с Украиной 3.  Утром ему «залили водку» и отвезли на освидетельствование, где зафиксировали свежие ушибы и гематомы.

14 мая 2022 года Черкесский городской суд признал Кика виновным по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и арестовал на семь суток. Кик признал вину, поверив обещаниям силовиков. На шестой день ареста адвокат предотвратила попытку сотрудников ФСБ вывезти его на «оперативные мероприятия». После четырех часов давления Кика вернули в ИВС, а утром он вышел на свободу. Наличие побоев у активиста подтвердилось в ходе освидетельствования на алкогольное опьянение, проведенного утром 14 мая. Правозащитники ранее подчеркнули, что у них в распоряжении имеются фотографии лица и тела Касе Кика, сделанные после его освобождения.

Биография

Касе Кик - уроженец аула Псаучье-Дахе в Хабэзском районе Карачаево-Черкесии.

Со студенческих лет участвовал в региональном черкесском молодежном движении «Адыгэ-Хасэ КЧР».

С 2008 по 2012 год занимал пост председателя общественного движения «Черкесский конгресс КЧР». Позже продолжил руководить организацией, базирующейся за рубежом. Занимался организацией культурных массовых мероприятий, направленных на возрождение традиционных черкесских обычаев, в том числе траурных шествий 21 мая в Черкесске.

Выступает официальным представителем движения «Объединенный Черкесский Совет» в США. В августе 2024 года стал одним из организаторов первой международной конференции в Стамбуле, посвященной независимости Черкесии.

Черкесы (или адыги) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов (черкесов). Подробнее о том, кто такие адыги (черкесы) рассказывается в справке «Кавказского узла». Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

* внесен в реестр иноагентов

Примечания

  1. https://vs--kchr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=867 
  2. https://cherkessky--kchr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=41894297&case_uid=a70a513d-f19d-43c1-bb72-83fe3c243b93&delo_id=1500001&new=0
  3. Житель Черкесска рассказал о пытках сотрудниками ЦПЭ и ФСБ за заказанную песню на украинском языке // https://www.24liveblog.com/
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