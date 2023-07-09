Дело Кассе Кика повторно дошло до суда

09 июля 2023, 21:57

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В Черкесский городской суд повторно поступило дело активистка Касе Кика о дискредитации военных.

Как информировал "Кавказский узел", в июне 2022 года силовики в Черкесске задержали адыгского активиста Касе Кика, он заявил, что его подвергли его и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему семь суток ареста, признав его виновным. В июне этого же года он покинул Россию.

Полиция составила протокол о дискредитации военных в отношении Касе Кика, однако 9 июня суд вернул материал в УВД из-за процессуальных нарушений, информировало издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело вновь поступило в суд 7 июля, говорится в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

По словам Касе Кика, он со студенчества принимал участие в общественном черкесском национальном молодёжном движении "Адыгэ-Хасэ КЧР", с 2008 по 2012 год возглавлял "Черкесский конгресс КЧР". Занимался организацией культурных массовых мероприятий, направленных на возрождение традиционных черкесских обычаев, в том числе траурных шествий 21 мая в Черкесске.

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