Минобороны сообщило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках

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Над регионами России за день сбито 47 БПЛА, в том числе над Ростовской областью.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Ночью с 1 на 2 ноября было уничтожено более 20 беспилотников в Таганроге и шести районах региона.

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось в своем телеграм-канале 1 ноября о сбитых за день над девятью регионами страны 47 беспилотных летательных аппаратов.

По данным ведомства, часть БПЛА была сбита над Ростовской областью.

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