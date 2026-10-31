Силовики в Краснодаре устроили проверки подростков на Хэллоуин

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Рейды в ходе которых проверяют документы у подростков в маскарадных костюмах проходят в Краснодаре, полиции объяснила их заботой о безопасности несовершеннолетних. Несмотря на это, в центре города в Хэллоуин собралось множество подростков в гриме и различных костюмах.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году представители мэрии Краснодара разослали письма руководителям предприятий с призывом не проводить мероприятий к Хэллоуину, так как он "противоречит принципам нравственности" и соседствует с Днем жертв политических репрессий.

В Краснодаре на Хэллоуин полиция второй день проводит рейды на подростков в маскарадных костюмах.

Муниципальный центр управления Краснодара отчитался о рейдах по линии подразделения по делам несовершеннолетних, которые продолжаются второй день. "Сотрудники проверяют места массового пребывания молодёжи, посещают подучётные семьи и проводят профилактические беседы — всё ради безопасности ребят и предупреждения правонарушений», — говорится в сообщении.

Как следует из видео, полицейские проверяют паспорт у подростков, одетых в костюмы на Хеллоуин, беседуют с ними, некоторым дают брошюры в частности "Как распознать телефонного мошенника".

Несмотря на это, в центре города в Хэллоуин собралось множество подростков в гриме и различных костюмах, следует из видео, которое разместил "Юг-24".

Учителя запретили школьникам ходить разукрашенными по Ейску в Хэллоуин, сообщил 30 октября Telegram-канал KubMash.

Родители детей из трёх классов лицея №4 рассказали, что предупреждения им прислали в чаты. Каких-то внятных объяснений, кроме запугиваний, классные руководители не дали — просто велели не праздновать, вечеринок не устраивать, не ходить разукрашенным по городу.

Напомним, кубанские власти не раз выражали недовольство тем, что жители региона отмечают Хэллоуин. Так, губернатор Вениамин Кондратьев в октябре 2015 года заявил, что Хэллоуин – это не праздник для кубанцев, поскольку "на Руси такое не отмечали"

Письмо "О негативном влиянии "Хэллоуина" в 2012 году распространило Минобразования Кубани, полная версия этого документа доступна в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

"Наличие в мероприятиях "Хэллоуина" элементов религиозного содержания (культ смерти или глумление над смертью, олицетворение смерти и духов зла и т.д.) противоречит светскому характеру образования в государственных образовательных учреждениях, разрушительно для психического и духовно-нравственного здоровья учащихся... Руководителям образовательных учреждений в учебных заведениях Краснодарского края не следует допускать проведения Хэллоуина в какой бы то ни было форме. Необходимо создавать новые формы совместных (дети - педагоги - родители) школьных праздников в соответствии с базовыми ценностями русской культуры", - говорится в этом письме.

10 октября 2016 года не праздновать Хэллоуин призвала администрация Каневского района Кубани, мотивировав это угрозой "нарушения требований антитеррористической защищенности объектов потребительской сферы". В своем сообщении пресс-служба администрации также подчеркивала, что 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий, поэтому на 31 октября никаких официальных праздничных дат нет.