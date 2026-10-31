Частный дом поврежден в Ростовской области при атаке БПЛА

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В результате атаки беспилотника повреждены крыша и остекление частного дома в Ростовской области. По данным губернатора, в регионе сбиты за ночь более 90 дронов.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 26 октября атаке подверглись Каменск-Шахтинский и четыре района области - Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский. По данным губернатора, раненых не было.

Минувшей ночью было "уничтожено более 90 БПЛА" в Каменске-Шахтинском и четырех районах Ростовской области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Каменском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"В результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, остекление и хозяйственная постройка частного домовладения. Пострадавших нет", - написал чиновник.

Напомним, 16 октября мужчина получил ранение в результате атаки БПЛА в Аксайском районе. 10 октября в результате атаки БПЛА получили ранения шесть человек в Ростове-на-Дону, двое из них были были госпитализированы.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В других регионах ЮФО и СКФО также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации.