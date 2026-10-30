Бывший глава "РостовАвтодора" задержан по подозрению в коррупции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Ростове-на-Дону задержали бывшего руководителя дорожной организации Станислава Дегтярева по подозрению в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Дома у чиновника прошли обыски.

Как писал "Кавказский узел", находящийся в федеральном розыске бывший заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев был обвинен в превышении полномочий, ограничении конкуренции и легализации преступных доходов. Следствие установило, что часть денег в размере 38,7 миллиона рублей, которые Окунев получил преступным путем, была легализована в результате покупки грузовых автомобилей, зарегистрированных на его родственников и переданных в аренду ГУП РО "РостовАвтодор".

По версии следствия, в 2024 и 2025 годах Дегтярев вносил в бухгалтерскую отчетность "РостовАвтодора" ложные сведения о прибыли организации за предыдущие два года, хотя знал, что она работает с убытком, передает сегодня со ссылкой на источники в силовых структурах РБК.

Сфальсифицированные документы в налоговую инспекцию и профильные министерства Ростовской области. На основании отчетности за 2023 год Дегтярев получил премию в размере более 1,4 млн рублей, которую следствие считает незаконной.

Кроме того, Дегтярев распорядился перечислить 12 млн рулей футбольному клубу за рекламные услуги, хотя возглавляемая им организация имела кредиторскую задолженность свыше 245 млн рублей. Речь идет о договорах, заключенных с августа 2023 года по март 2024-го.

Дегтяреву вменяют мошенничество в особо крупном размере 1 , два эпизода служебного подлога 2 и злоупотребление должностными полномочиями 3 .

Пресс-служба МВД Ростовской области опубликовала видео задержания. На записи видно, как сотрудники Росгвардии СОБР входят в квартиру, где на полу лицом вниз лежит подозреваемый. Силовое ведомство отметило, что в ходе расследования прошли обыски по месту жительства и работы подозреваемого. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Также проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений.

Станислав Дегтярев родился 19 сентября 1972 года в Ростове-на-Дону. В 1993-2001 годах работал механиком, затем юристом в коммерческих организациях. В 2006-2017 годах был директором ООО "БАРС". В 2017 году перешел в "РостовАвтоДор", где занимал должности заместителя директора по коммерческим вопросам и коммерческого директора.

В 2021-2023 годах работал в министерстве транспорта Ростовской области, в том числе помощником заместителя губернатора - министра транспорта. В 2023 году возглавил "РостовАвтодор". Этот пост он оставил в июне 2025 года.

В марте организация инициировала банкротство, а в мае Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения. Требования кредиторов к предприятию превысили 578 млн рублей. В общей сложности их предъявили 37 компаний, сообщает "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что чиновники из Ростовской области были уличены в фальсификации административных дел. По версии следствия, трое сотрудников администрации составляли на жителей Кагальницкого района фиктивные протоколы об административных правонарушениях.