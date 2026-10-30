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19:32, 30 октября 2026

Жители Левокумки пожаловались на безразличие чиновников

Паводок в Левокумке. Фото Антона Подгайко, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многолетняя проблема паводков в Левокумке игнорируется властями, при этом в отчетах чиновников не указывается реальная картина, что мешает получению компенсации при подтоплениях, указали жители села. По их словам, они устали от обещаний и хотят привлечь внимание федеральных ведомств к ситуации с дамбами и состоянием реки.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура выявила повреждения двух плотин на реке Кума в селе Левокумка, суд обязал их устранить. Прорыв дамб может привести к затоплению сельхозугодий и жилья, а также ухудшить качество воды, указали экологи. 

Жительница села Левокумка Диана Евстратова заявила что многолетняя проблема паводков попросту игнорируется, а в отчетах чиновников все выглядит совсем не так, как на самом деле.

 «Наше село стоит здесь десятки лет, и когда некоторые предлагают нас просто снести или расселить - это полнейшая глупость. Властям надо не людей выселять, а элементарно починить и сделать нормальную ливневку, почистить берега от мусора и вовремя спускать воду из водохранилищ, когда идут дожди. Мы эту ливневку на Левокумке просим уже лет пятнадцать, а в ответ один игнор», - рассказала сельчанка корреспонденту "Кавказского узла"

 Евстратова также добавила, что местное руководство на бумаге просто скрывает следы затоплений, лишая людей положенной помощи.

 «Левокумка тонет регулярно, а в этот раз мы три недели по колено в воде сидели. Глава сельсовета сама к нам во двор в резиновых сапогах приходила, своими глазами всю эту грязь и затопленные полы видела. А потом ушла и написала в бумажках, что никакой воды у нас не было. Из-за этого мы теперь не можем получить нормальные выплаты и доказать, что пострадали. Чиновники просто прикрывают себя отчетами, а мы в это время сушим дома своими силами и вычерпываем воду ведрами», - пояснила жительница Левокумки.

Местный житель Руслан, обратил внимание на то, что построенная дамба сделана некачественно и в любой момент даст течь.

 «То, как у нас построили эту дамбу - просто смех и грех. В ней прямо на стыках, у моста и по краям оставили сквозные дыры и разрывы, через которые вода при первом же хорошем подъеме хлынет прямо к нам в огороды. А самое обидное, что когда река начнет спадать, эта же самая дамба не даст воде уйти обратно в русло. Получится огромный бассейн прямо посреди села, и мы будем неделями сидеть в болоте. Деньги закопали в землю, а толку от такого берегоукрепления ноль», - сказал активист корреспонденту «Кавказского узла».

 Он также подчеркнул, что река выше по течению сильно захламлена, но вместо реальной работы власти снимают красивые ролики.

 «Внизу по течению река Кума намертво завалена старыми деревьями и корягами. Как только идет большая вода, там сразу образуется глухая пробка, воде некуда деваться, и она поднимается у нас почти под семь метров. Нам еще после страшного потопа в 2017 году обещали полностью почистить и выпрямить русло на шестьдесят километров вперед, а в итоге приехали, сняли пятиминутный ролик для галочки и уехали. Строиться толком нельзя из-за ограничений, дома обесценились, компенсаций не дают, и после каждого ливня мы сидим на чемоданах и ждем беды», - пожаловался он.

 Жительница Левокумки Наталья, чье домовладение серьезно пострадало от воды, пожаловалась на бесконечную бюрократию при попытке получить компенсации.

 «Помощи от администрации не дождешься, у людей мебель испорчена, полы прогнили, а чиновники цепляются к каждой бумажке. Доходит до маразма, у человека в доме стояла вода, а ему отказывают в выплате, потому что в каком-то старом реестре его дом не так записан. Люди месяцами бегают по инстанциям, а ведь на носу зима, надо сушить стены, покупать материалы и хоть как-то ремонтироваться», — рассказала местная жительница корреспонденту «Кавказского узла».

По словам пострадавшей, люди устали от пустых обещаний и надеются привлечь внимание федеральных ведомств.

«К нам снова приезжали краевые начальники, посидели, поговорили и пообещали сделать берегоукрепление к 2027 году. Нам предлагают жить в воде еще три года и просто ждать. Мы хотим достучаться до чиновников в Москве. Местным, кажется, все равно что происходит. Слушать очередные сказки про обследования и комиссии уже никто не хочет, людям нужна чистая река и нормальная дамба прямо сейчас», - резюмировала она.

Пенсионер Виктор Иванович, живущий неподалеку от русла Кумы, напомнил, что даже прокуратура признала старые плотины опасными.

«У нас эти две плотины и раньше доверия не вызывали, а теперь даже природоохранная прокуратура через суд доказала, что они в ужасном состоянии и брошены без нормального присмотра. Откосы все поросли бурьяном и кустами, никто не знает, развалятся они при следующем паводке или нет. Нас просто бросили на произвол судьбы», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

 Сельчанин добавил, что местным властям проще проводить бесконечные совещания, чем решить реальные проблемы села.

 «Реку не чистят, ливневки нет, еще и собаки бродячие стаями бегают. На приемах чиновники только руками разводят, обещают созвать очередную комиссию и все обследовать, пока мы после каждого дождя вычерпываем воду из подвалов. Если сейчас не расчистить заторы в камышах и не подлатать дамбу, Левокумка снова поплывёт», - отметил он.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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