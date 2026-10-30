Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Ислам Кудаев из Терского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 491 убитого там комбатанта из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", к 28 октября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 490 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Имя убитого на Украине Ислама Кудаева есть на мемориале в селе Верхний Акбаш, фотография которого опубликована администрацией Терского района в официальном Telegram-канале. На мемориальной плите обозначено, что Кудаев был убит еще в 2024 году.

Факт смерти Ислама Кудаева из селения Верхний Акбаш подтвержден также данными государственных реестров. Кудаев родился в 2003 году, на момент смерти в июле 2024 года ему исполнился 21 год, указывает "Медиазона"*.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 491 комбатанта из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 478 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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