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09:57, 29 октября 2026

Четыре бойца из Дагестана убиты в военной операции

Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дахадаевского района передали награды близким четырех военнослужащих, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 2185 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 27 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2181 бойца из Дагестана.

В администрации Дахадаевского района 27 октября прошла церемония вручения государственных наград родственникам военнослужащих, погибших в военной операции, сообщила районная администрация на своей странице во "Вконтакте".

"Ордена Мужества переданы семье Идриса Исаева и сыну Салама Мустапаева (с. Уркарах), а также сестре Магомеда Ибрагимова (с. Кища). Сыну Мухтара Яхъяева вручён знак отличия — Георгиевский крест IV степени", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2185 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти бойца из Дахадаевского района стало известно в июле. Тогда глава района сообщил, что в военной операции убит Жабраил Магомедов.

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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9900
Не менее 4928 бойцов из СКФО и 4972 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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