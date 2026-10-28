Махачкалинцы потребовали усилить контроль за реставрацией здания филармонии

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Разрушение барельефа при реконструкции исторического здания Дагестанской филармонии встревожило активистов, чиновники пообещали реставрацию элементов фасада. Жители Махачкалы сочли необходимым ужесточить контроль за ходом работ.

На ход реконструкции построенного в 1904 году здания Дагестанской филармонии еще 14 августа обратил внимание автор телеграм-канала "Старая Махачкала" (6,9 тысячи подписчиков) Кайрав Кагерманов.

"По плану реконструкция должна завершиться в конце 2027 года. Вопрос: когда и где можно увидеть генеральный план реконструкции? При этом всплывает и другой вопрос: будут ли сохранены фасадные барельефы, автором которых является преподаватель Дагестанского педагогического института и скульптор-самоучка Татьяна Владимировна Критская?" - говорится в публикации.

25 октября в том же телеграм-канале опубликован пост с видео, на котором видно, как рабочий перфоратором разрушает барельефы. "Большой и жирный вопрос в отношении реставрации (или реконструкции) объекта культурного наследия регионального значения. Уничтожение вязи на фасадной части здания проходит по сценарию? Или оно не было предусмотрено?" - поинтересовались авторы публикации.

Чиновники пообещали реставрацию элементов фасада

В тот же день ситуацию прокомментировало Минкультуры Дагестана, заявив, что "все мероприятия ведутся в строгом соответствии с проектной документацией", утвержденной Агентством по охране памятников и прошедшей госэкспертизу.

"По плану реставрации декоративная часть фасада будет сохранена, а те элементы, что утрачены в связи с ветхостью здания, бережно восстановлены", - пообещало ведомство в своем телеграм-канале.

Республиканское Агентство по охране культурного наследия поздно вечером 26 октября отчиталось в своем телеграм-канале о выездном наблюдении за ходом работ. "26 октября 2026 года в связи с публикацией в СМИ от 25 октября 2026 года о демонтаже лепного декора и применении перфоратора при проведении работ на объекте культурного наследия регионального значения "Здание, в котором в 1931 году на XII Дагестанской областной конференции ВЛКСМ выступала советский партийный и государственный деятель Ульянова Мария Ильинична", расположенном по адресу: город Махачкала, улица Тихонова, дом 7, сотрудниками Агентства проведено выездное обследование и наблюдение за соблюдением обязательных требований", - пояснило агентство.

Специалисты агентства установили, что "сохранившийся лепной декор находится в неудовлетворительном состоянии, при этом часть элементов утрачена". Представитель компании-подрядчика сообщил инспекторам, что "для воссоздания утраченных элементов заказана специальная каучуковая форма для изготовления гипсовых отливок".

"Согласованная научно-проектная документация предусматривает реставрацию лепного декора и воссоздание утраченных элементов. В ходе выезда представителю подрядной организации разъяснены требования законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, в том числе в части обеспечения сохранности исторических элементов и соблюдения согласованных проектных решений", - говорится в публикации ведомства.

Горожане призвали сохранить архитектурную уникальность здания

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Махачкалы считают необходимым усилить контроль за реставрацией здания филармонии. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Как бы мы не получили очередной "новодел"

"Это один из немногих архитектурных объектов, оставшийся в исторической части Махачкалы, ему более 120 лет. Как бы мы не получили очередной "новодел". Хорошо, что активисты вовремя среагировали, надеюсь, что внешний вид не будет испорчен", - сказал, в частности, школьный учитель Расул Магомедович.

Сотрудница бюджетной организации Амина рассказала, что еще в детстве ходила с родителями в эту филармонию на концерты. "Мама рассказывала, что здесь играли Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович, выступали с концертами Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Полад Бюль-бюль-оглы. Хорошо, что филармонию реставрируют, а не строят на ее месте очередную многоэтажку. Но реставрация должна быть с сохранением архитектурной уникальности", - сказала Амина.

"Контроль за работой по реконструкции здания нужен постоянный. Подрядчику нужно быстрее закончить, освоить деньги и отчитаться о проделанной работе. Считаю, общественникам следует регулярно контролировать ход работ", - высказал мнение пенсионер Рустам Магомедов.