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15:59, 28 октября 2026

Махачкалинцы потребовали усилить контроль за реставрацией здания филармонии

Здание филармонии в Махачкале. Фото: https://t.me/old_makhachkala/4150

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрушение барельефа при реконструкции исторического здания Дагестанской филармонии встревожило активистов, чиновники пообещали реставрацию элементов фасада. Жители Махачкалы сочли необходимым ужесточить контроль за ходом работ.

Здание Дагестанской филармонии. Фото: Vyacheslav Bukharov https://ru.wikipedia.org/На ход реконструкции построенного в 1904 году здания Дагестанской филармонии еще 14 августа обратил внимание автор телеграм-канала "Старая Махачкала" (6,9 тысячи подписчиков) Кайрав Кагерманов.

"По плану реконструкция должна завершиться в конце 2027 года. Вопрос: когда и где можно увидеть генеральный план реконструкции? При этом всплывает и другой вопрос: будут ли сохранены фасадные барельефы, автором которых является преподаватель Дагестанского педагогического института и скульптор-самоучка Татьяна Владимировна Критская?" - говорится в публикации.

25 октября в том же телеграм-канале опубликован пост с видео, на котором видно, как рабочий перфоратором разрушает барельефы. "Большой и жирный вопрос в отношении реставрации (или реконструкции) объекта культурного наследия регионального значения. Уничтожение вязи на фасадной части здания проходит по сценарию? Или оно не было предусмотрено?" - поинтересовались авторы публикации.

Чиновники пообещали реставрацию элементов фасада

В тот же день ситуацию прокомментировало Минкультуры Дагестана, заявив, что "все мероприятия ведутся в строгом соответствии с проектной документацией", утвержденной Агентством по охране памятников и прошедшей госэкспертизу.

"По плану реставрации декоративная часть фасада будет сохранена, а те элементы, что утрачены в связи с ветхостью здания, бережно восстановлены", - пообещало ведомство в своем телеграм-канале.

Республиканское Агентство по охране культурного наследия поздно вечером 26 октября отчиталось в своем телеграм-канале о выездном наблюдении за ходом работ. "26 октября 2026 года в связи с публикацией в СМИ от 25 октября 2026 года о демонтаже лепного декора и применении перфоратора при проведении работ на объекте культурного наследия регионального значения "Здание, в котором в 1931 году на XII Дагестанской областной конференции ВЛКСМ выступала советский партийный и государственный деятель Ульянова Мария Ильинична", расположенном по адресу: город Махачкала, улица Тихонова, дом 7, сотрудниками Агентства проведено выездное обследование и наблюдение за соблюдением обязательных требований", - пояснило агентство.

Специалисты агентства установили, что "сохранившийся лепной декор находится в неудовлетворительном состоянии, при этом часть элементов утрачена". Представитель компании-подрядчика сообщил инспекторам, что "для воссоздания утраченных элементов заказана специальная каучуковая форма для изготовления гипсовых отливок".

"Согласованная научно-проектная документация предусматривает реставрацию лепного декора и воссоздание утраченных элементов. В ходе выезда представителю подрядной организации разъяснены требования законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, в том числе в части обеспечения сохранности исторических элементов и соблюдения согласованных проектных решений", - говорится в публикации ведомства.

Горожане призвали сохранить архитектурную уникальность здания

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Махачкалы считают необходимым усилить контроль за реставрацией здания филармонии. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Как бы мы не получили очередной "новодел"

Здание Дагестанской филармонии. Фото: https://yandex.ru/maps/org"Это один из немногих архитектурных объектов, оставшийся в исторической части Махачкалы, ему более 120 лет. Как бы мы не получили очередной "новодел". Хорошо, что активисты вовремя среагировали, надеюсь, что внешний вид не будет испорчен", - сказал, в частности, школьный учитель Расул Магомедович.

Сотрудница бюджетной организации Амина рассказала, что еще в детстве ходила с родителями в эту филармонию на концерты. "Мама рассказывала, что здесь играли Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович, выступали с концертами Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Полад Бюль-бюль-оглы. Хорошо, что филармонию реставрируют, а не строят на ее месте очередную многоэтажку. Но реставрация должна быть с сохранением архитектурной уникальности", - сказала Амина.

"Контроль за работой по реконструкции здания нужен постоянный. Подрядчику нужно быстрее закончить, освоить деньги и отчитаться о проделанной работе. Считаю, общественникам следует регулярно контролировать ход работ", - высказал мнение пенсионер Рустам Магомедов.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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