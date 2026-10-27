Два бойца из Дагестана убиты на Украине

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Руслан Сулейманов и Маншаллах Новрузбеков из Дербентского района убиты в боевых действиях. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 2181 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 27 октября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 2179 бойцов из Дагестана.

На территории Берикейской школы были открыты мемориальные доски убитым в военной операции, в том числе и Руслану Сулейманову, а в Падарской школе состоялось открытие мемориальной доски Маншаллаху Новрузбекову, сообщила сегодня администрация Дербентского района в Telegram-канале.

Оба военных посмертно награждены орденами Мужества. Детали биографий и гибели бойцов в сообщении администрация не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2181 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти военных из Дербентского района стало известно в конце октября. Тогда власти сообщили об открытии мемориальных досок памяти Рамазана Мусаева и Рамазана Алиева.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.