Статистика СВО: для юга России потери растут

25 марта 2024, 12:01

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С начала проведения СВО власти и силовики сообщают о гибели жителей краев и областей юга России, а также республик Северного Кавказа. “Кавказский узел” ведет общую статистику потерь по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, основанную на официальных данных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, а также силовыми ведомствами.

На 2 марта 2024 года властями и силовиками была подтверждена гибель во время специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 3500 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО).

На 11 марта 2024 года, согласно официальным данным властей и силовиков, число погибших в военной спецоперации составило не менее 3550 жителей СКФО И ЮФО. Из них не менее 1742 - жители СКФО. Среди них из Дагестана – 776, из Северной Осетии – 263, из Ставропольского края – 299, из Чечни – 175, из Кабардино-Балкарии – 129, из Ингушетии – 52, из Карачаево-Черкесии – 48. По официальным данным с начала СВО погибли 1808 жителей ЮФО. Среди них из Волгоградской области – 691, из Ростовской области – 397, из Краснодарского края – 336, из Астраханской области – 273, из Калмыкии – 61, из Адыгеи – 50.

На 23 марта 2024 года число погибших в ходе военной спецоперации составило не менее 3600 человек. По официальным данным, погибли 1762 жителя СКФО. Общее число погибших возросло в Дагестане – до 791, в Ставропольском крае - до 303, в Северной Осетии - до 264. Число погибших военных из Чечни, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии не изменилось. Официально подтверждена гибель в ходе специальной военной операции 1838 жителей ЮФО. Возросло число погибших из Волгоградской области - до 702, из Ростовской области - до 406, из Краснодарского края - до 341, из Астраханской области - до 278. Число погибших из Калмыкии и Адыгеи не изменилось.