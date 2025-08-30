Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7300 военных, в том числе 3675 из ЮФО и 3632 – из СКФО.

Как писал "Кавказский узел", к 19 августа официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7251 военнослужащего с юга России, убитого в боевых действиях на Украине. 3644 убитых приходятся на ЮФО, 3607 – на СКФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", чиновники и силовики на юге России к 30 августа обнародовали данные как минимум о 7307 убитых на Украине военнослужащих. Из этого числа 3675 официально признанных убитыми приходятся на ЮФО, 3632 – на СКФО.

В Северо-Кавказском федеральном округе самое большое количество официально признанных потерь – в Дагестане, там власти озвучили данные как минимум 1525 убитых военных. В Ставропольском крае таких 804, в Северной Осетии – 479. Публично признаны убитыми 285 бойцов из Кабардино-Балкарии и 242 из Чечни, а также, 152 комбатанта из Ингушетии и 145 – из Карачаево-Черкесии.

В Южном федеральном округе наибольшее число убитых, публично названных властями, насчитывается в Волгоградской области – 1311. В Краснодарском крае чиновники обнародовали данные о 776 убитых военных, в Ростовской области – о 706. Еще 601 убитый военный приходятся на Астраханскую область, в Калмыкии озвучены сведения о 172 убитых бойцах, в Адыгее – о 109.

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Глава Чечни, в отличие от руководителей ряда других регионов, крайне редко сообщает данные о потерях на фронте. Более того, в феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине, призвав "не комментировать потери", хотя до того и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Чеченские власти иногда называют лишь имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах, говорится в материале "Кавказского узла" "В СВО за два года погибло северокавказских силовиков уже в четыре раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет".

