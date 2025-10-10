×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
20:28, 10 октября 2025

Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники и силовики публично признали убитыми в боевых действиях на Украине не менее 3836 военнослужащих из регионов ЮФО и 3772 бойцов с Северного Кавказа. 

Как писал "Кавказский узел", к 6 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7550 бойцов с юга России: 3750 - из регионов СКФО и 3800 - из регионов ЮФО.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками — от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур. Следует учитывать, что реальные потери среди северокавказских силовиков могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех субъектов округа, но особенно актуальна для Чечни. Кадыров в феврале 2023 года публично призвал руководителей регионов не разглашать числа убитых .

Согласно подсчетам "Кавказского узла", к 10 октября представители властей и силовых ведомств официально назвали убитыми в военной операции не менее 7608 комбатантов с юга России. В это число входят 3772 военных из регионов Северо-Кавказского федерального округа и 3836 бойцов из Южного федерального округа. 

Дагестан, как и ранее, лидирует по числу убитых военнослужащих, чьи имена были публично названы властями, таких насчитывается 1597. В Ставропольском крае обнародованы сведения о 828 убитых военных, в Северной Осетии - о 493. На Кабардино-Балкарию приходится 295 убитых, на Чечню - 249, на Карачаево-Черкесию - 162, в Ингушетии чиновники сообщали о 148 убитых.

Наибольшее количество убитых в ЮФО насчитывается в Волгоградской области - 1413. В Краснодарском крае публично объявили убитыми на Украине 781 бойца, в Ростовской области - 723. На Астраханскую область приходится 623 убитых, на Калмыкию - 177. В Адыгее официально были объявлены убитыми 119 военных. 

Ингушское издание “Фортанга” в материале от 6 октября отмечает, что подлинное число выходцев из республики, убитых в зоне боевых действий на Украине, может быть значительно больше, чем подтвержденное властями количество: не менее 126 военнослужащих жители Ингушетии с января 2024 года по середину апреля 2025 года заявили в розыск как пропавших без вести, а это означает, что убитыми они формально признаны не были.

В январе добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев.

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Автор: "Кавказский узел"

