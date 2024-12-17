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17:37, 17 декабря 2024

Атаки беспилотников на Чечню

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С октября 2024 года территорию Чечни начали атаковать беспилотники. Все удары пришлись на здания, связанные с подготовкой бойцов для отправки в зону  военной спецоперации на Украине. Хроника прилетов на территорию Чечни - в справке "Кавказского узла".

15 декабря - три дрона в Грозном

15 декабря 2024 года Грозный был атакован несколькими беспилотниками. В сети были опубликованы видео, на которых показан момент атаки беспилотника и взрыв. На фоне слышны выстрелы 1 после взрыва возник густой дым 2.

Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о трех беспилотниках, участвовавших в атаке. "Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет", - говорится в публикации 3.

Эксперты, опрошенные “Кавказским узлом”,  указали на сходство между последними атаками и событиями накануне первой и второй чеченских кампаний и предположили, что жители, пострадавшие от действий силовиков подразделений “куда летят дроны”, без особого негатива воспринимают атаки по этим объектам.

12 декабря - атака на здание полка ОМОНа в Грозном

Здание казармы в Грозном после атаки БПЛА, стоп-кадр видео https://t.me/KhadulaevShamil/9720Ночью 12 декабря 2024 года беспилотник был сбит над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном, сообщил Кадыров 4

По словам Кадырова, четыре бойца караула "получили легкие ранения",  "сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла", возник "небольшой пожар" - написал Кадыров. 

Аналитики, опрошенные “Кавказским узлом”, предположили, что в республике усилены системы ПВО. При этом они отметили, что атаки дронов не сказываются на имидже Кадырова, а обещания расставить украинских пленных на крышах военных объектов оказались блефом.

4 декабря – атака на здание полка ОМОНа в Грозном

Утром 4 декабря 2024 года в Грозном произошел сильный взрыв. Дрон атаковал центр города, повредив здание полка полиции спецназначения им. Ахмата Кадырова. Позже Рамзан Кадыров в ходе прямой линии подтвердил информацию об атаке дрона "Разрушили крышу полка. Пострадали мирные люди", — привело его слова агентство ТАСС 5. Сколько людей пострадало Кадыров не сообщал.

Военные эксперты, опрошенные “Кавказским узлом”, отметили, что в качестве атаки были выбраны "знаковые объекты на территории Чечни”, которые связаны с активным участием чеченских бойцов в боевых действиях.

29 октября - атака на университет спецназа

Атака БПЛА на Университет спецназа. 29 октября 2024 г. Скриншот видео Телеграм канал abu saddam shisha29 октября 2024 года в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, жертв и пострадавших не было. Оппозиционные Telegram-каналы сообщали о двух взрывах, которые прозвучали во время атаки. Telegram-канал Baza опубликовал фото с места атаки 6.

“В Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", – написал Кадыров в своем Telegram-канале 7.

Военные эксперты, опрошенные “Кавказским узлом” В начале ноября 2024 года, оценили вероятность частых атак беспилотников по регионам Северного Кавказа как невысокую, объяснив такое мнение тем, что они расположены далеко от линии фронта, и организация таких атак крайне сложна. Но также эксперты указали на необходимость усилить систему ПВО в регионе. 

Пленные украинцы на крышах

Рамзан Кадыров (слева) во время встречи с пленными украинцами. 4 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/5276Позже Кадыров заявил, что при атаке 29 октября на университет спецназа убиты 10 украинских пленных. "Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС”, – написал он 8

Эксперты, опрошенные “Кавказским узлом” отметили, что слова Рамзана Кадырова о гибели украинских пленных в Гудермесе  можно расценить как их использование в качестве "живого щита" и заложников, что нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленным.

Позже Кадыров предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак. "Пусть охраняют наши территории", - сказал Кадыров, обращаясь к  главе правительства Чечни Магомеду Даудову. 9.

Примечания

  1. https://t.me/rusnews/63939
  2. https://vk.com/wall-57798508_389470
  3. https://t.me/Rrkadyrov_95/6008
  4. https://t.me/Rrkadyrov_95/5970
  5. Кадыров заявил об атаке дрона по центру Грозного // ТАСС, 04.12.2024.
  6. https://t.me/bazabazon/32493
  7. https://t.me/RKadyrov_95/5201
  8. https://t.me/RKadyrov_95/5204
  9. Кадыров поручил распределить пленных солдат ВСУ на крыши объектов для защиты региона // “Чечня сегодня”, 04.12.2024.
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