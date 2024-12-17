Атаки беспилотников на Чечню

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С октября 2024 года территорию Чечни начали атаковать беспилотники. Все удары пришлись на здания, связанные с подготовкой бойцов для отправки в зону военной спецоперации на Украине. Хроника прилетов на территорию Чечни - в справке "Кавказского узла".

15 декабря - три дрона в Грозном

15 декабря 2024 года Грозный был атакован несколькими беспилотниками. В сети были опубликованы видео, на которых показан момент атаки беспилотника и взрыв. На фоне слышны выстрелы после взрыва возник густой дым .

Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о трех беспилотниках, участвовавших в атаке. "Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет", - говорится в публикации .

Эксперты, опрошенные “Кавказским узлом”, указали на сходство между последними атаками и событиями накануне первой и второй чеченских кампаний и предположили, что жители, пострадавшие от действий силовиков подразделений “куда летят дроны”, без особого негатива воспринимают атаки по этим объектам.

12 декабря - атака на здание полка ОМОНа в Грозном

Ночью 12 декабря 2024 года беспилотник был сбит над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном, сообщил Кадыров .

По словам Кадырова, четыре бойца караула "получили легкие ранения", "сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла", возник "небольшой пожар" - написал Кадыров.

Аналитики, опрошенные “Кавказским узлом”, предположили, что в республике усилены системы ПВО. При этом они отметили, что атаки дронов не сказываются на имидже Кадырова, а обещания расставить украинских пленных на крышах военных объектов оказались блефом.

4 декабря – атака на здание полка ОМОНа в Грозном

Утром 4 декабря 2024 года в Грозном произошел сильный взрыв. Дрон атаковал центр города, повредив здание полка полиции спецназначения им. Ахмата Кадырова. Позже Рамзан Кадыров в ходе прямой линии подтвердил информацию об атаке дрона "Разрушили крышу полка. Пострадали мирные люди", — привело его слова агентство ТАСС . Сколько людей пострадало Кадыров не сообщал.

Военные эксперты, опрошенные “Кавказским узлом”, отметили, что в качестве атаки были выбраны "знаковые объекты на территории Чечни”, которые связаны с активным участием чеченских бойцов в боевых действиях.

29 октября - атака на университет спецназа

29 октября 2024 года в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, жертв и пострадавших не было. Оппозиционные Telegram-каналы сообщали о двух взрывах, которые прозвучали во время атаки. Telegram-канал Baza опубликовал фото с места атаки .

“В Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", – написал Кадыров в своем Telegram-канале .

Военные эксперты, опрошенные “Кавказским узлом” В начале ноября 2024 года, оценили вероятность частых атак беспилотников по регионам Северного Кавказа как невысокую, объяснив такое мнение тем, что они расположены далеко от линии фронта, и организация таких атак крайне сложна. Но также эксперты указали на необходимость усилить систему ПВО в регионе.

Пленные украинцы на крышах

Позже Кадыров заявил, что при атаке 29 октября на университет спецназа убиты 10 украинских пленных. "Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС”, – написал он .

Эксперты, опрошенные “Кавказским узлом” отметили, что слова Рамзана Кадырова о гибели украинских пленных в Гудермесе можно расценить как их использование в качестве "живого щита" и заложников, что нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленным.

Позже Кадыров предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак. "Пусть охраняют наши территории", - сказал Кадыров, обращаясь к главе правительства Чечни Магомеду Даудову. .

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