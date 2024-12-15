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12:00, 15 декабря 2024

Опубликовано видео атаки дрона на Грозный

Беспилотник в Грозном. Фото: источник "Кавказского узла" в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В сети опубликованы видео, на которых показан момент захода беспилотника на цель в Грозном и его взрыв на территории объекта.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что Грозный атаковали беспилотники, и что военные сбили несколько дронов.

Телеграм-канал "RusNews" сегодня опубликовал ролик, на кадрах которого показана атака дрона на Грозный.

На видео средним планом показан город и летящий в небе беспилотник, в кадре виден многоэтажный дом. На фоне слышны выстрелы, в том числе автоматные очереди. Оператор приблизил кадр тот момент, когда дрон начал заходить на цель. Аппарат пролетел над крышей многоэтажки и стал снижаться, атакуя находящуюся неподалеку территорию.

Снизившись к земле, дрон опустился в двор одного из зданий и взорвался. Оператор в этот момент отвел камеру в сторону и последствия взрыва стали не видны. На этом видео заканчивается.

Еще один ролик, на котором также показан момент атаки дрона на Грозный, опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик " Осторожно, Собчак! Новости". На видео показано то самое здание, около которого взорвался беспилотник. Автор снимает видео, стоя около этого здания. Беспилотник пролетел почти над его головой, и взорвался, когда до земли ему оставалось около двух метров.

После взрыва во дворе возник густой дым, пострадавших на кадрах не видно. Автор видео переговаривается по рации, разговор идет на чеченском языке, он упоминает слово "медсанчасть". На этом ролик заканчивается.

На 12.00 мск это видео в паблике "Осторожно, Собчак! Новости", на который подписаны почти 45 тысяч пользователей, набрал около 1,4 тысячи просмотров и 17 отметок с реакцией пользователей. Пользователи не оставили комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что Чечня подверглась атаке беспилотников 12 декабря – дрон был сбит над казармами МВД в Грозном, четверо бойцов караула получили ранения. Эта атака стала третьей на территории Чечни.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что отсутствие серьезных разрушений и жертв в результате третьей атаки дронов по Чечне позволяет предположить, что усилены системы противовоздушной обороны (ПВО). Также они заявили, что атаки дронов не сказываются на имидже главы республики Рамзана Кадырова.

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Автор: "Кавказский узел"

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