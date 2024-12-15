RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:09, 15 декабря 2024

Источники сообщили об атаке дронов на Грозный

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня в Грозном были слышны взрывы, военные сбили несколько беспилотников, сообщили источники.

По словам жителей Грозного, сегодня около 07.45 мск в городе было слышно несколько взрывов.

Горожане утверждают, что перед взрывом слышали характерный звук беспилотника, сообщил телеграм-канал "Baza".

По словам местных жителей, они видели несколько беспилотников, отметил сегодня телеграм-канал "Shot".

Грозненцы утверждают, что силы противовоздушной обороны сбили несколько дронов, передал сегодня телеграм-канал "Mash".

На 10.00 мск на сайтах администрации Грозного, правительства и главы Чечни, а также на сайте Минобороны нет информации об атаке дронов на Грозный.

"Кавказский узел" также писал, что Чечня подверглась атаке беспилотников 12 декабря, в этот день украинский дрон был сбит над казармами МВД в Грозном, четверо бойцов караула получили ранения. Эта атака стала третьей на территории Чечни.

Отсутствие серьезных разрушений и жертв в результате третьей атаки дронов по Чечне позволяет предположить, что усилены системы ПВО. Атаки дронов не сказываются на имидже главы республики Рамзана Кадырова, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
14 декабря 2024, 19:52
Власти признали убитыми на Украине более 5450 бойцов с юга России
14 декабря 2024, 00:20
Вынужденные переселенцы из Чечни напомнили властям о проблеме с жильем
Зарема Мусаева. Фото: https://www.topnews.ru/news_id_739397.html
13 декабря 2024, 18:20
Зареме Мусаевой предъявлено обвинение в дезорганизации работы колонии
Стройка. Фото "Кавказского узла"
13 декабря 2024, 06:49
Регионы Северного Кавказа оказались в конце рейтинга по доступности ипотеки
Здание полка МВД в Грозном после атаки дрона 12 декабря и БПЛА в небе. Коллаж "Кавказского Узла". Кадр видео в телеграм-канале Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95
12 декабря 2024, 22:53
Эксперты заметили возросший уровень защиты Чечни от дронов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:15, 12 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
146
Первая чеченская кампания, сказки о компромиссах и сослагательном наклонении
Фото
17:48, 6 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Анохина в списке самых влиятельных и вдохновляющих женщин года
Фото
08:51, 6 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
26
Кремль вновь официально не реагирует на выходки Кадырова
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Массовые протесты в Грузии. Ноябрь 2024 г. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Грузия: история и результаты протестов

Блогеры
Фото
11:02, 13 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
71
Нет и не было никакого худого мира, без победителя и побежденного
Фото
15:15, 12 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
146
Первая чеченская кампания, сказки о компромиссах и сослагательном наклонении
Фото
11:42, 8 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Дорогое братство в деле.
Фото
17:48, 6 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Анохина в списке самых влиятельных и вдохновляющих женщин года
Фото
08:51, 6 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
26
Кремль вновь официально не реагирует на выходки Кадырова
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Джейхун Новрузов. Фото со страницы Джейхуна Новрузова в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
14 декабря 2024, 15:56
Оппозиционер Новрузов арестован в Баку на 10 суток

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.
13 декабря 2024, 23:17
Руководство колонии отказалось сообщить о состоянии Нагавкина его сестре

Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
13 декабря 2024, 21:39
Российским туроператорам запрещено продавать туры в Абхазию

Зарема Мусаева. Фото: https://www.topnews.ru/news_id_739397.html
13 декабря 2024, 18:20
Зареме Мусаевой предъявлено обвинение в дезорганизации работы колонии

Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Показать больше