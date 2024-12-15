Источники сообщили об атаке дронов на Грозный

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Сегодня в Грозном были слышны взрывы, военные сбили несколько беспилотников, сообщили источники.

По словам жителей Грозного, сегодня около 07.45 мск в городе было слышно несколько взрывов.

Горожане утверждают, что перед взрывом слышали характерный звук беспилотника, сообщил телеграм-канал "Baza".

По словам местных жителей, они видели несколько беспилотников, отметил сегодня телеграм-канал "Shot".

Грозненцы утверждают, что силы противовоздушной обороны сбили несколько дронов, передал сегодня телеграм-канал "Mash".

На 10.00 мск на сайтах администрации Грозного, правительства и главы Чечни, а также на сайте Минобороны нет информации об атаке дронов на Грозный.

"Кавказский узел" также писал, что Чечня подверглась атаке беспилотников 12 декабря, в этот день украинский дрон был сбит над казармами МВД в Грозном, четверо бойцов караула получили ранения. Эта атака стала третьей на территории Чечни.

Отсутствие серьезных разрушений и жертв в результате третьей атаки дронов по Чечне позволяет предположить, что усилены системы ПВО. Атаки дронов не сказываются на имидже главы республики Рамзана Кадырова, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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