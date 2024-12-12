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22:53, 12 декабря 2024

Эксперты заметили возросший уровень защиты Чечни от дронов

Здание полка МВД в Грозном после атаки дрона 12 декабря. Кадр видео в телеграм-канале Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отсутствие серьезных разрушений и жертв в результате третьей атаки дронов по Чечне позволяет предположить, что усилены системы ПВО. Атаки дронов не сказываются на имидже Кадырова, а обещания расставить украинских пленных на крышах военных объектов оказались блефом, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", украинский дрон был сбит над казармами МВД в Грозном, четверо бойцов караула получили ранения, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. Эта атака стала третьей на территории Чечни. 

Территория Чечни впервые с начала военной операции подверглась атаке дрона 29 октября, в результате загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Утром в день атаки в Гудермесе Рамзан Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет. Однако поздно вечером того же дня Кадыров озвучил новые данные, заявив, что есть жертвы среди украинских пленных. По его словам, украинские пленные находятся "на каждом стратегическом объекте в республике". рано утром 4 декабря в Грозном прозвучал звук взрыва. Источники предположили, что беспилотник атаковал один из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова. Позже Рамзан Кадыров подтвердил информацию об атаке дрона и предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, военный эксперт Александр Храмчихин, правозащитник из Центра защиты прав человека "Мемориал"* и глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина* прокомментировали "Кавказскому узлу" итоги третье атаки дронов по целям в Чечне.

Если по официальным данным, дрон удалось сбить, и только его обломки повредили кровлю и выбили стекла, то это говорит о том, что Чечня получила новые системы ПВО

В отличие от двух первых атак, в этот раз украинский дрон удалось сбить, что может свидетельствовать о возможном усилении систем ПВО, считает Василий Дандыкин.

"Я полагаю, что Чечня получила какое-то усиление систем ПВО. Если по официальным данным, дрон удалось сбить, и только его обломки повредили кровлю и выбили стекла, то это говорит о том, что Чечня получила новые системы ПВО. Это обсуждалось еще до атак дронов по Чечне, а после нанесения ударов, усиление стало необходимостью. Были сделаны определенные выводы", - сказал он «Кавказскому узлу».

При этом, отмечает он, для полной уверенности в этой версии надо посмотреть, будут ли сбиты другие дроны.

"Судя по тому, как все развивается, и что  Киев не отказался от ударов после информации о размещении пленных на крышах зданий в Чечне, удары вновь будут. И если новые дроны будут сбиты, то эта версия получит подтверждение", - отметил он.

Что касается официального сообщения об атаке и его последствиях, то поводов сомневаться в них нет. "Я полагаю, что речь о легких ранениях в результате порезов стеклами. Такое часто бывает, когда волна выбивает стекла, а они падают на тех, кто там находится во время атаки. Не вижу смысла сомневаться", - указал он.

Александр Храмчихин согласен с ним. "Есть официальное сообщение, и мы исходим из него", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, дрон был сбит, а это означает усиление систем ПВО, защищающих небо над Чечней. "Совершенно верно предположение, что раз дрон сбит, то значит там появились новые системы ПВО, которые лучше сбивают дроны. Может быть, это ЗРК «Панцирь-СМД-Е», который предназначен для защиты объектов от массированных атак дронов. Они могут эффективно защищать объекты от украинских дронов. Такие системы нужны не только Чечне", - сказал он.

Угроза Кадырова расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак дронов, осталась на словах, считает правозащитник Центра защиты прав человека "Мемориал"*, знакомый с чеченскими реалиями.

"То, что Кадыров не говорит о пленных, это может быть и то, что он уже не помнит, что говорил ранее. И даже если он привезет откуда-то пленных и расставит на крышах объектов, это не остановит противника от атак", - сказал он корреспонденту "Кавказскому узлу».

По его мнению, атака дронов по чеченским объектам не влияет на имидж Кадырова. "Скорее, наносится урон ПВО страны, и показывает слабость системы", - отметил он.

Светлана Ганнушкина* не исключает, что Кадыров отказался от идеи размещения пленных на крышах зданий в Чечне для их защиты от атак дронов.

"Я и ранее говорила, что угроза Кадырова может быть просто блефом. Скорее всего так и есть. Иначе он бы показал пленных, получивших ранения из-за атаки украинских дронов. Хотя он может инсценировать и показать, якобы пленные пострадали, чтобы его не критиковали за очередной обман", - сказала она «Кавказскому узлу».

 По ее словам, атаки украинских дронов по территории Чечни вряд ли смогут отрицательно повлиять на имидж главы республики.

"У него же образ вояки. И эти атаки могут создать впечатление, что посмотрите, какой он важный для Украины, что Киев из о всех сил старается нанести ему удары разной степени. Он может это использовать для своего пиара. А если говорить про эти удары, то они по всей стране вызывают недовольство общества, поскольку во многих регионах люди опасаются, что в любой момент может прилететь дрон", - отметила она. 

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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