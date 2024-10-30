Украинские пленные объявлены жертвами атаки на Гудермес

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Рамзан Кадыров объявил о гибели украинских пленных в результате атаки беспилотника на университет спецназа в Гудермесе.

Как писал "Кавказский узел", около 6.30 мск 29 октября в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Рамзан Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет.

Атака с использованием беспилотников стала первой в Чечне с начала военной операции на Украине.

Поздно вечером 29 октября Рамзан Кадыров озвучил новые данные о последствиях атаки беспилотника. "Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат", - написал он в своем телеграм-канале.

В публикации Кадырова не приведено никаких подтверждений информации о гибели пленных и не поясняется, почему о ней не сообщалось ранее.

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