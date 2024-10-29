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10:24, 29 октября 2024

Университет спецназа в Чечне подвергся атаке БПЛА

Атака беспилотника на здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. 29 октября 2024 г. Фото: Телеграм канал "Baza"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, жертв и пострадавших нет.

По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, территория Российского университета спецназа в Гудермесе подверглась атаке беспилотника сегодня. Инцидент произошел в 06.30 [мск].

"В Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме, добавил он.

Оппозиционный властям Чечни телеграм-канал Niysoo сообщил, что было два взрыва.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине территории регионов юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен 2 сентября.

10 октября в Динском и Калининском районах Краснодарского края три жилых дома получили повреждения в результате массовой атаки беспилотников. Минобороны уточнило, что над регионом было сбито 47 дронов.

12 октября в результате атаки беспилотников в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске получили повреждения дома и имущество жителей.

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Автор: "Кавказский узел"

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