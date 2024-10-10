Не менее трех домов повреждены на Кубани в результате атаки беспилотников

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В Динском и Калининском районах три жилых дома повреждены в результате массовой атаки беспилотников, сообщили сегодня власти Краснодарского края. Минобороны уточнило, что над регионом сбито 47 дронов.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, минувшей ночью беспилотники попытались массированно атаковать территорию региона.

"В двух случаях обломки уничтоженных БПЛА повредили дома жителей региона – в обоих случаях ущерб незначительный, пострадавших нет", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

В хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Местные власти помогут жителям в восстановлении имущества, добавил губернатор.

Над территорией Краснодарского края минувшей ночью обезврежено 47 беспилотников, девять – над территорией Ростовской области, и еще 15 – над акваторией Азовского моря, уточнило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня после ночной атаки беспилотников в Майкопе усилены меры безопасности, в станице Ханской развернут пункт временного размещения для жителей поселка Родникового, откуда эвакуировано около 40 человек.

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