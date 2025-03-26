Кондратьев Вениамин Иванович

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С 13 сентября 2015 года - губернатор Краснодарского края. Был переизбран на второй губернаторский срок в сентябре 2020 года. Бывший заместитель управляющего делами президента Российской Федерации.

Второй губернаторский срок

В 2020 году Вениамин Кондратьев второй раз победил на выборах губернатора, набрав 82,93% голосов. На пост главы региона претендовали пять человек: Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Олег Лугин от "Партии роста", Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Вениамин Кондратьев от "Единой России".

За время второго срока губернаторства Кондратьев столкнулся с серьезными вызовами. Так, с началом военной спецоперации на Украине регион неоднократно подвергался атакам БПЛА. Например, в ночь на 26 февраля 2025 года в Темрюкском районе были повреждены по меньшей мере 14 частных домов в результате таких атак. Периодически из-за атак дронов происходят крупные пожары на нефтеперерабатывающих заводах. В частности, на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском произошел пожар в феврале 2024 года, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике.

В Краснодарском крае остро стоит вопрос с вывозом мусора и ТБО. Так, в станице Полтавской жители выходили на массовые протесты, добиваясь от Кондратьева закрытия полигона, что привело к конфликтам с администрацией и судам. Подробно о борьбе жителей станицы рассказывается в справке “Кавказского узла”

Жители Новороссийска и экологи выражали недовольство губернатору по поводу мусорного полигона в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне и августе 2024 года на свалке происходили многодневные возгорания, вызывая задымление и ухудшение качества воздуха.

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошел масштабный разлив мазута, загрязнивший около 10 пляжей Краснодарского края. Специалисты оценили, что восстановление экосистемы Черного моря после этого инцидента займет от пяти до десяти лет. Критику губернатора вызвала прозрачность информирования о масштабах катастрофы и сроки принятия мер по ликвидации последствий. Губернатор высказался за намерение властей помочь пострадавшему от катастрофы туристическому бизнесу региона. Подробно о разливе мазута в Керченском проливе и масштабе экокатастрофы рассказывается в справках и на тематической странице “Кавказского узла”.

Большое количество обращений на имя Кондратьева поступает от жителей Краснодара, Новороссийска, Анапы, Туапсинского муниципального округа, Ейского района и Геленджика. Основные темы включают жилищно-коммунальное хозяйство, транспортную инфраструктуру, строительство социальных объектов и благоустройство территорий. Несмотря на регулярные «Прямые линии» и личные приемы граждан, многие проблемы остаются нерешенными, вызывая критику со стороны населения.

Вениамин Кондратьев в 2022 и 2023 годах был включен в санкционные списки Великобритании, США и Евросоюза.

24 марта 2025 года Вениамин Кондратьев побывал в Кремле, и Владимир Путин, заслушав его отчет, одобрил выдвижение кубанского губернатора на третий срок .

Губернатор Краснодарского края

2015 год

22 сентября, вступив в должность губернатора Кубани, В.Кондратьев анонсировал изменение структуры администрации региона.

По представлению В.Кондратьева на пост главы Горячего ключа был 24 сентября 2015 года избран Иван Федоровский, Курганинский район 17 октября возглавил Андрей Ворушилин.

21 октября В.Кондратьев представил новую структуру администрации Краснодарского края. Он заявил об упразднении должности первого вице-губернатора и назначении на должности вице-губернаторов пяти новых кандидатур. Общее количество структурных подразделений в администрации решено сократить с 53 до 39, а общую численность чиновников - на 25%.

После нового наводнения в Сочи 12 ноября, когда в центре города было нарушено движение транспорта, на участке Дагомыс - Сочи селевым потоком был перекрыт один из железнодорожных путей, а из-за оползня без воды остались несколько улиц и поселков Сочи, В.Кондратьев дал месяц главе Сочи на ликвидацию последствий сильных дождей.

30 ноября В.Кондратьев распорядился создать в муниципальных образованиях отряды самообороны из добровольцев и казаков, которые должны заниматься охраной общественной безопасности и противодействием экстремизму.

16 декабря В.Кондратьев сообщил, что футбольный клуб "Кубань" и хоккейный клуб "Сочи" больше не будут получать бюджетных средств, потому что у региона нет возможностей за счет бюджета обеспечить финансирование.

В историческом центре Краснодара было остановлено строительство домов выше 12 этажей, в частности, строительство 29-этажной "Башни "Кристалл" на пересечении улиц Северной и Леваневского. Этому предшествовало заявление Кондратьева о том, что высотки не вписываются в архитектурный облик города.

2016 год

2 января В.Кондратьев заявил, что принято постановление о передаче медиацентра в Сочи в федеральную собственность. Это решение утвердили депутаты Краснодарского края. Губернатор Кубани также сказал, что край и дальше рассчитывает избавляться от невыгодных активов.

5 января на совещании по развитию внутреннего туризма, которое провел в Сочи Дмитрий Медведев, губернатор Краснодарского края предложил использовать пустующие прибрежные территории между Сочи и Геленджиком для пляжного отдыха.

После выступлений пенсионеров, требовавших вернуть льготы на проезд в общественном транспорте, В.Кондратьев 21 января подписал проект закона о транспортных льготах, а 27 января депутаты внесли изменения в региональный закон.

10 февраля В.Кондратьев подписал закон о сокращении числа депутатов заксобрания Кубани со 100 до 70 человек.

12 марта губернатор поручил пересмотреть проект расширения Ростовского шоссе после встречи с жителями домов, протестовавших против вырубки деревьев.

21 марта губернатор Краснодарского края провел совещание, посвященное проблемам водоснабжения Сочи. Как отметил В.Кондратьев, количество жалоб жителей на работу водоканала с момента его передачи в частные руки "значительно увеличилось".

18 апреля губернатор подписал постановление об утверждении границ семи особо охраняемых природных территорий в Краснодаре (Чистяковская роща, Ботанический сад имени Косенко, Солнечный остров, Ботанический сад Кубанского государственного университета, озеро Карасун, парк им. Горького, Аллея елей).

3 июня В.Кондратьев подписал постановление, согласно которому число чиновников и негосударственных служащих, работающих в исполнительных органах региона и в администрации края, должно быть сокращено на 10%.

Критика администрации губернатора

20 октября 2015 года сотрудники обанкротившегося станкостроительного завода имени Седина в Краснодаре упрекнули власти в бездействии, заявив, что задолженность по зарплате перед работниками до сих пор не выплачена, а на их митинг 17 октября никакой реакции от властей не было.

До митинга, 16 В.Кондратьев написал в Twitter, что долги (порядка 589 млн рублей) по зарплате необходимо погасить, однако после митинга никакой реакции властей не последовало.

Новое наводнения в Сочи 12 ноября 2015 года, спустя всего несколько месяцев после наводнения в июне, дало повод жителям Сочи упрекнуть власти в бездействии. Они выразили общее мнение, что недобросовестно построенные дороги, необорудованные ливневки и стройки в городской черте продолжают провоцировать ЧС.

По утверждениям старожилов, новостройки полностью испортили естественные и рукотворные ливневые стоки. Вода вместо в рек и моря, растекается по улицам, тротуарам и дорогам. Однако и во во время дождей работы на стройках не прекращаются.

15 января 2016 года около 200 пенсионеров Краснодара приняли участие в митинге с требованием вернуть льготы на проезд в общественном транспорте.

16 января около 350 пенсионеров Краснодара добились встречи с губернатором, который пообещал вернуть льготы на проезд в общественном транспорте с 1 февраля.

Протестная акция состоялась также 15 января и в Сочи. 23 января сочинские активисты были вызваны на беседу к участковому в связи с проверкой по указанию руководства УВД Сочи выяснению обстоятельств организации несанкционированного митинга пенсионеров.

30 января 2016 года сочинские пенсионеры подвергли критике решение властей ограничить выдачу льготных проездных. Они заявили, что возврат льготного проезда в общественном транспорте не коснулся пенсионеров, размер пенсий которых превышает критерий нуждаемости в 15,4 тысячи рублей - этот уровень слишком высок, а расходы на транспорт сильно ударят по их семейным бюджетам.

30 июня 2016 года жители сочинского аула Тхагапш заявили о многомиллионных убытках после схода селя и мизерных компенсациях. По их словам, они вынуждены "проводить водопроводные трубы к домам за свой счет".

Исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края

22 апреля 2015 года губернатор Краснодарского края Александр Ткачев подал в отставку и в тот же день был назначен министром сельского хозяйства России, чтобы, по официальной версии, усилить ведомство.

В связи с досрочным прекращением Ткачевым полномочий губернатора Краснодарского края президент России 22 апреля 2015 года подписал указ о временно исполняющем обязанности главы администрации региона. Им стал Вениамин Кондратьев.

После своего назначения Вениамин Кондратьев отправил в отставку помощников и советников губернатора Краснодарского края, трех вице-губернаторов, министра культуры Краснодарского края, руководителя регионального департамента молодежной политики.

9 июня 2015 года Кондратьев порекомендовал снять с должности вице-мэра Краснодара Наталью Маханько, отвечающую за социальный блок.

В мае 2015 года Вениамин Кондратьев предложил добровольно уйти в отставку главе Новокубанского района Роману Архипову, ставшему фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

17 июня 2015 года Кондратьев принял отставку мэра города Горячий Ключ Николая Шварцмана. Чиновник решил покинуть пост после критики главы региона в адрес городской власти. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что отстранением руководителей муниципалитетов Вениамин Кондратьев начал свою предвыборную кампанию.

В следующие месяцы отправил в отставку еще ряд чиновников, которые были назначены предыдущей администрацией А.Ткачева.

19 июня стало известно о том, что Вениамин Кондратьев принял решение баллотироваться на губернаторский пост на выборах 13 сентября. О своем решении Кондратьев сообщил в интервью газете "Кубанские новости", которое было опубликовано на официальном сайте администрации Краснодарского края. Ранее, 30 мая, региональный политический совет краснодарского отделения партии "Единая Россия" включил Кондратьева в список кандидатов на должность кубанского губернатора.

23 июня Вениамин Кондратьев представил в избирком документы о выдвижении кандидатом на должность главы администрации (губернатора) региона.

13 сентября 2015 года Вениамин Кондратьев победил на выборах губернатора Кубани, получив 83,94% голосов избирателей.

Наводнение в Сочи в июне 2015 года

25 июня 2015 года в Сочи произошло наводнение. После него за медицинской помощью обратились 33 человека, 13 из них были госпитализированы. Один человек найден мертвым. Сотни домов местных жителей были подтоплены.

26 июня жители Сочи засняли телефонный разговор Вениамина Кондратьева с начальником сочинской полиции. "Необходимо организовать подворовой обход, подушевой обход, задействовать все краевые СМИ, достучаться до каждого", - заявил Вениамин Кондратьев .

При этом бывший глава региона Александр Ткачев в схожей ситуации, во время более крупного наводнения в Крымске в июле 2012 года, заявил на встрече с пострадавшими: "Вы думаете, можно каждого было обойти? И вы бы встали и ушли из дома?" .

Тем не менее, после наводнения в Сочи Кондратьев потерял два пункта в "Национальном рейтинге губернаторов" за май-июнь 2015 года (Кондратьев занял в рейтинге 16-ю строчку). Рейтинг представил Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" (ЦИК "Рейтинг"). На рейтинге Кондратьева, по мнению экспертов, негативно сказалось наводнение в Сочи .

Профессиональная и административная карьера

В 1991 - 1994 годах работал юрисконсультом и заведующий юридическим сектором АО "Плутос" (Краснодар) .

В 1994 - 1995 годах получил должность старшего юрисконсульта и ведущего специалиста юридического отдела управления делами администрации Краснодарского края.

В 1995 - 2001 годах стал заместителем и первым заместителем начальника правового управления администрации Краснодарского края, а также начальником отдела систематизации и правовой экспертизы нормативных правовых актов.

В 2001 - 2003 годах работал на должности заместителя руководителя аппарата, начальник правового управления администрации Краснодарского края.

В 2003 - 2007 годах работал заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края по вопросам имущественных, земельных и правовых отношений, руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края.

В 2007 - 2014 годах продолжил работу в администрации губернатора Краснодарского края как заместитель главы администрации, одновременно занимая должность руководителя департамента имущественных отношений Краснодарского края.

В 2014 году перешел на работу в главное управление федеральным имуществом управления делами президента Российской Федерации как заместитель начальника.

В январе 2015 года был назначен на должность начальника главного управления федерального имущества управления делами президента Российской Федерации.

В марте 2015 года стал заместителем управляющего делами президента Российской Федерации .

Биография

Родился 1 сентября 1970 года в городе Прокопьевске Кемеровской области.

В 1993 году окончил филологический факультет Кубанского государственного университета, получив диплом филолога и преподавателя русского языка.

В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на юридическом факультете Кубанского государственного университета.

Женат, имеет двоих детей.

Примечания: