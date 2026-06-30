Попытка Кондратьева объясниться о причинах скачка цен на топливо вызвала иронию у жителей Кубани

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Цены на топливо на Кубани выросли из-за туристического сезона и наплыва отдыхающих, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Местные жители, комментируя его слова в Telegram, задались вопросом, почему скачка цен на горючее не происходило в прошлые турсезоны.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июня власти сообщили, что в Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу по решению собственников.

В Краснодарском крае на фоне разгара туристического сезона спрос на горючее вырос вдвое. Особенно это касается курортов и населенных пунктов вдоль федеральных трасс. Кроме большого турпотока, в крае активно идут полевые работы. В связи с этим многие заправки сталкиваются с проблемами логистики, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Работаем с поставщиками, чтобы они увеличили объемы подвоза топлива", – написал он 29 июня в своем телеграм-канале.

Пост с объяснениями губернатора о причинах скачка цен на топливо 29 июня был опубликован в телеграм-канале "Краснодар Телетайп", на который подписано более 127,5 тысячи пользователей. На 10.40 мск 30 июня эта запись набрала 87 отметок с реакцией пользователей и 24 комментария.

"Ого, впервые за много десятилетий на Кубани образовался курортный сезон. Эка диковинка. Раньше таких сезонов не видали. До этого времени проблем с бензином не наблюдалось", – написал Алексей.

"Все время каждый курортный сезон проблем не было, а тут из-за курортного сезона... Какой сезон? Даже пробки нету на Горячем ключе в сторону моря", – отметил пользователь с ником Кот.

"А прошлые сезоны как?" – поинтересовался пользователь ВС.

"До этого не сталкивались, а в этом году вдруг столкнулись", – сыронизировал Maxim Mix.

"По всей России курортный сезон", – написала Виктория Парфюм.

"Поэтому наверное половина заправок города закрыты? Ну, что там за советники у губернатора, такое оправдание придумать", – указала Наталья Михайловна.

"Спасибо что объяснили. А то мы в замешательстве находились и не понимали, что происходит", – сыронизировал Sergio.

Напомним, что данные о дефиците бензина и его подорожании появились на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы юга России. 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.