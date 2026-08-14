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23:57, 14 августа 2026

Сторонники евроинтеграции вышли к парламенту Грузии под проливным дождем

Участники акции у парламента Грузии. Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/85966-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 625-й день непрерывных протестов участники ежедневных проевропейских акций в Тбилиси вышли к зданию парламента и городского совета, несмотря на сильный дождь, затопивший улицы. 

Как писал "Кавказский узел", 13 августа, в 624-й день непрерывного протеста в Тбилиси, демонстранты вновь напомнили о войне с Россией. Активисты также анонсировали марш с целью привлечь внимание к массовой эмиграции граждан Грузии. 

Сторонники евроатлантического курса собрались сегодня вечером у зданий парламента Грузии и городского совета Тбилиси, требуя освободить политзаключенных, отменить репрессивные законы и провести свободные выборы. Акция проходит в 625-й день подряд, передает Publika. 

Демонстранты вышли на улицу под проливным грозовым дождем. На видео, опубликованном изданием Tabula, десятки человек стоят у парламента, укрываясь от дождя под зонтами, некоторые одеты в плащи-дождевики. 

Беженцы из Абхазии сегодня, в 34-ю годовщину с начала боевых действий, встретились у Мемориала Героев в Тбилиси, вспоминая дни войны. "Поток людей у мемориала сегодня не прекращался. Все отдавали дань уважения героям, которые 13 месяцев и 13 дней жертвовали собой ради единства страны", - передает Pirveli. 

14 августа 1992 года началась война в Абхазии. Конфликт вспыхнул после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии. Война в Абхазии унесла более 8 тысяч жизней. Около 18 тысяч человек получили ранения. Сильно пострадали от разрушений Сухуми, Гагры и другие города. Около 200 тысяч грузин – почти половина довоенного населения Абхазии — были вынуждены покинуть свои дома, говорится в справке "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

Мэрия Тбилиси поздно вечером признала, что в результате обильных осадков в городе затоплены улицы, подвалы, а также станции метро "Руставели" и "Важа-Пшавела".

"Особенно большое количество осадков выпало на проспекте Тамарашвили. В районе Сабуртало, на улице Чиковани, поврежден газопровод, из-за чего жители близлежащего дома были эвакуированы", - цитирует сообщение городской администрации Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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