Сторонники евроинтеграции вышли к парламенту Грузии под проливным дождем

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В 625-й день непрерывных протестов участники ежедневных проевропейских акций в Тбилиси вышли к зданию парламента и городского совета, несмотря на сильный дождь, затопивший улицы.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа, в 624-й день непрерывного протеста в Тбилиси, демонстранты вновь напомнили о войне с Россией. Активисты также анонсировали марш с целью привлечь внимание к массовой эмиграции граждан Грузии.

Сторонники евроатлантического курса собрались сегодня вечером у зданий парламента Грузии и городского совета Тбилиси, требуя освободить политзаключенных, отменить репрессивные законы и провести свободные выборы. Акция проходит в 625-й день подряд, передает Publika.

Демонстранты вышли на улицу под проливным грозовым дождем. На видео, опубликованном изданием Tabula, десятки человек стоят у парламента, укрываясь от дождя под зонтами, некоторые одеты в плащи-дождевики.

Беженцы из Абхазии сегодня, в 34-ю годовщину с начала боевых действий, встретились у Мемориала Героев в Тбилиси, вспоминая дни войны. "Поток людей у мемориала сегодня не прекращался. Все отдавали дань уважения героям, которые 13 месяцев и 13 дней жертвовали собой ради единства страны", - передает Pirveli.

14 августа 1992 года началась война в Абхазии. Конфликт вспыхнул после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии. Война в Абхазии унесла более 8 тысяч жизней. Около 18 тысяч человек получили ранения. Сильно пострадали от разрушений Сухуми, Гагры и другие города. Около 200 тысяч грузин – почти половина довоенного населения Абхазии — были вынуждены покинуть свои дома, говорится в справке "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

Мэрия Тбилиси поздно вечером признала, что в результате обильных осадков в городе затоплены улицы, подвалы, а также станции метро "Руставели" и "Важа-Пшавела".

"Особенно большое количество осадков выпало на проспекте Тамарашвили. В районе Сабуртало, на улице Чиковани, поврежден газопровод, из-за чего жители близлежащего дома были эвакуированы", - цитирует сообщение городской администрации Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".