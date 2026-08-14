Силовики отчитались о предотвращении теракта на Ставрополье

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В Ставропольском крае задержали жителя Санкт-Петербурга, планировавшего поджечь цистерны с топливом на железной дороге.

Житель Санкт-Петербурга арестован на Ставрополье по подозрению в подготовке теракта.

По версии силовиков, подозреваемый в июне 2026 году вступил в ряды запрещенной в РФ террористической организации и планировал совершить преступления от ее имени, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ по региону.

По заданию кураторов он прибыл в Ставрополь и вел наблюдение за транспортными и промышленными объектами, а также планировал поджог железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в приготовлении к совершению террористического акта. Задержанный заключен под стражу.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ставрополе отправил в СИЗО мужчину, задержанного сотрудниками ФСБ по обвинению в подготовке теракта в Пятигорске.