Житель Ставрополья осужден за осквернение братской могилы советских воинов
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40-летний житель станицы Староизобильненской приговорен к десяти месяцам исправительных работ по статье об осквернении воинских захоронений.
По версии следствия и суда, 22 мая 2025 года в станице Староизобильненской у постамента объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн" находившийся в состоянии алкогольного опьянения осужденный осквернил своими действиями память защитников Отечества.
Мужчина вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся, сообщает пресс-служба Следственного комитета Ставропольского края.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества) . Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.
"Кавказский узел" также писал, что жительница села Ростовановского Екатерина Жуленко приговорена к двум годам лишения свободы за осквернение мест захоронения участников военной операции на Украине, совершенное по мотивам ненависти или вражды.
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