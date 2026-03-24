Жительница Ставрополья получила срок за надписи на могилах военных
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Жительница села Ростовановского Екатерина Жуленко приговорена к двум годам лишения свободы за осквернение мест захоронения участников военной операции на Украине, совершенное по мотивам ненависти или вражды.
По версии суда, в марте 2025 года жительница села Ростовановского с помощью маркера нанесла различные оскорбительные надписи и символы в местах захоронения военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, с целью их осквернения.
Ранее Курский районный суд Ставропольского края назначил подсудимой наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, признав ее виновной в осквернении мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды . Женщина обжаловала приговор, однако, Ставропольский краевой суд, согласившись с позицией прокуратуры, оставил приговор Курского районного суда без изменений, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Приговор вступил в законную силу, уточнила пресс-служба.
Согласно карточке уголовного дела на сайте Ставропольского краевого суда осужденная - Екатерина Жуленко. Дело в суд поступило 5 марта и 20 марта было вынесено определение.
"Кавказский узел" также писал, что в июле 2025 года суд приговорил к срокам в колонии-поселении четырех жителей Дагестана, которые ранее публично извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске. В марте 2024 года следователи также возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Северного Кавказа, обвинив их в осквернении Вечного огня у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске. В октябре того же года суд назначил всем троим по году колонии-поселения.
