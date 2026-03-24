20:29, 24 марта 2026

Жительница Ставрополья получила срок за надписи на могилах военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница села Ростовановского Екатерина Жуленко приговорена к двум годам лишения свободы за осквернение мест захоронения участников военной операции на Украине, совершенное по мотивам ненависти или вражды.

По версии суда, в марте 2025 года жительница села Ростовановского с помощью маркера нанесла различные оскорбительные надписи и символы в местах захоронения военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, с целью их осквернения.

Ранее Курский районный суд Ставропольского края назначил подсудимой наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, признав ее виновной в осквернении мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды . Женщина обжаловала приговор, однако, Ставропольский краевой суд, согласившись с позицией прокуратуры, оставил приговор Курского районного суда без изменений, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Приговор вступил в законную силу, уточнила пресс-служба.

Согласно карточке уголовного дела на сайте Ставропольского краевого суда осужденная - Екатерина Жуленко. Дело в суд поступило 5 марта и 20 марта было вынесено определение.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2025 года суд приговорил к срокам в колонии-поселении четырех жителей Дагестана, которые ранее публично извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске. В марте 2024 года следователи также возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Северного Кавказа, обвинив их в осквернении Вечного огня у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске. В октябре того же года суд назначил всем троим по году колонии-поселения.

Новости
Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана
21:38, 24 марта 2026
Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия
На овощебазе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:52, 23 марта 2026
Жительница Ростовской области освобождена из рабства
Роман Еремченко. Скриншот фото из Telegram-канала Алексея Палагуты от 21.03.26, https://t.me/palaguta/20179
23:55, 22 марта 2026
Семь бойцов со Ставрополья убиты на Украине
15:57, 22 марта 2026
Арестован глава центра "Машук"
17:19, 21 марта 2026
Боец со Ставрополья убит в военной операции
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана
24 марта 2026, 21:38
Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия

Магомед Магомедов в одиночном пикете. Фото: Телеграм канал "Черновик"
24 марта 2026, 18:48
Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД

Шамиль Басаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 марта 2026, 15:02
Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве

Элене Хоштария. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
24 марта 2026, 13:04
Хоштария приговорена к тюремному сроку за порчу баннера мэра Тбилиси

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше