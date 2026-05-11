Объявлена пауза в работе канаток на "Эльбрусе"

Канатные дороги на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии решено закрыть на день для технических работ.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на "Эльбрусе". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Канатные дороги на курорте "Эльбрус" 12 мая будут закрыты на однодневные технические регламентные работы, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на администрацию курорта.

На сайте курорта опубликовано лаконичное уведомление: "12 мая, вторник, канатные дороги не будут работать – регламент".

Напомним, в сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.