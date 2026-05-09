Жители юга России в день Победы столкнулись с ограничения мобильного интернета и связи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители регионов юга России и Северного Кавказа сообщили о перебоях с мобильным интернетом и связью в дни подготовки и проведения мероприятий к 9 мая.Проблемы наблюдались в Северной Осетии, Чечне, Дагестане тогда как в Кабардино-Балкарии часть пользователей заявила о преимущественно стабильной работе связи. При этом в ряде регионов прошли парады и шествия "Бессмертного полка".

Проблемы с интернетом в Северной Осетии возникли задолго до 9 мая

Во Владикавказе жители сообщили, что мобильный интернет начал регулярно пропадать еще за несколько дней до 9 мая. По словам Сармата, у него работала обычная мобильная связь, однако интернет был доступен только через Wi-Fi.

«Отключений именно связи не заметил и каких-то проблем со звонками тоже, но мобильного интернета нет регулярно. Вечером интернет заработал только после 17.00 часов. При оплате по картам проблем нет, а с QR-кодами есть», — рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Сармат отметил, что пользуется «Мегафоном», а в последние дни также столкнулся с перебоями в работе VPN-сервисов. «Чаще слетает VPN, сервера блокируются, приходится обновлять настройки», — пояснил он.

Другой житель Владикавказа Давид заявил, что проблемы со связью продолжаются около двух недель.

«Мобильная связь последние две недели работает ужасно. Вчера, например, весь день не было мобильного интернета, и это очень затрудняло работу, так как моя работа связана с интернетом, а я был в дороге и Wi-Fi не было», — рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Давида, часть российских сервисов продолжала работать даже во время ограничений.

«Без проблем работали MAX, Госуслуги и Mail. Сегодня мобильный интернет начал немного работать только после 15.00 мск», — отметил он, добавив, что пользуется «Мегафоном».

Он также заявил, что VPN-сервисы не помогали во время отключений. «Когда мобильный интернет полностью отрубают, наличие VPN абсолютно бесполезно», — сказал собеседник.

Жительница Владикавказа Залина рассказала, что утром 9 мая интернет работал особенно плохо. «Пока парад не закончился, интернета не было. Без VPN вообще ничего не работало», — сообщила она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, из-за перебоев были сложности и с обычной связью. «Я не могла дозвониться до знакомых, до ребенка», — рассказала жительница города.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал сегодня утром об угрозе атаки БПЛА, она была отменена в 9.22 мск, спустя немногим более чем полчаса после объявления. Во Владикавказе прошли парад и шествие "Бессмертного полка".

В Чечне и Дагестане также жители пожаловались на отключения мобильного интернета

Житель Грозного Адам сообщил, что не столкнулся с серьезными ограничениями, однако связал это с использованием сим-карты другого региона.

«У местных проблемы, у меня симка в роуминге, питерская, с особыми проблемами связи я не столкнулся», — сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом местная жительница Хава рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что мобильный интернет и домашний Wi-Fi в городе перестали работать в ночь на 7 мая и оставались недоступными почти двое суток.

«Отрубили еще с ночи 7 мая. И недавно только включили мобильный интернет и Wi-Fi, который не подключался, потому что интернета не было. VPN заработал только около 22.00 мск», — сообщила она.

По словам собеседницы, утром 8 мая в разных районах города были слышны взрывы и стрельба.

«На рассвете были взрывы и стрельба в разных частях города, около меня тоже, у МЧС. Говорят, дроны,», — рассказала жительница Грозного.

Супермаркет, многоэтажный и частный дома в разных населенных пунктах Чечни повреждены утром 9 мая при атаке беспилотников. Угрозы жизни шести пострадавших нет, сообщили власти республики и государственные СМИ. Об атаке 8 мая официально не сообщалось.

Житель Кабардино-Балкарии Умар, напротив, заявил, что в республике мобильный интернет работал стабильно, особенно по сравнению с Северной Осетией.

«Я сейчас в КБР, где, в отличие от Осетии, все отлично работает. У меня спокойно работает VPN. У меня Beeline и «Мегафон», — рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом собеседник связал перебои с более широкой ситуацией на юге России в последние дни. Он рассказал о длительных задержках авиарейсов из Москвы.

«Я потерял весь день, чтобы прилететь во Владикавказ вчера. Самолет должен был вылететь в 11.30, а улетели мы только в 18.20. Были люди, которые должны были вылететь в 7.30 утра, а вылетели в 17.00», — сообщил он.

Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром 8 мая после попадания БПЛА в здание регионального центра управляющего воздушным движением, который расположен в Ростове-на-Дону. В тот же день Росавиация разрешила возобновить полеты.

По словам Умара, в аэропорту Шереметьево пассажирам объясняли задержки проблемами с навигационным оборудованием.

«В Осетии катастрофа с интернетом, на мобильном ничего не работало, даже Сбербанк. На открытом Wi-Fi в городе что-то работало, но VPN не запускался. В кафе VPN на Wi-Fi работал», — сказал он, уточнив, что во Владикавказе был накануне Дня Победы и непосредственно при проведении парада, а в Нальчик приехал уже к вечеру.

Ограничение мобильной связи в Кабардино-Балкарии наблюдались 8 мая с 11.00 мск до 16.00 мск и вечером с 23.00 мск до 24.00 мск. В эти же промежутки времени была объявлена «Беспилотная опасность», сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Шествие «Бессмертного полка» в этом году, как и в прошлом, не состоялось из соображений безопасности. Как и в прежние годы, нальчане возложили цветы к Вечному огню в Нальчикском парке.

О сбоях в работе мобильной связи и интернета заявили и в Дагестане. «Мобильная связь сегодня работает со сбоями», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Махачкалы Мурад. Он отметил, что сталкивается «с постоянным отключением и мобильного интернета». При этом Мурад пользуется услугами МТС.

Минцифры Дагестана предупреждало об ограничениях в работе мобильного интернета возможны 7 и 9 мая 2026 года.

«Данные меры вводятся в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, и направлены на обеспечение безопасности. Просим отнестись с пониманием к возможным временным

перебоям в работе мобильного интернета», - говорится в публикации в Telegram-канале министерства от 6 мая.

«Связь 9 мая была с серьезными перебоями. Чтобы завершить разговор с человеком, трижды пришлось перезванивать», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Каспийска Аминат.

«Мобильный интернет три дня работал только по «белым спискам», 9 мая связь была затруднена в городе, говорит каспийчанин Арсен.

Житель Махачкалы Заур рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что 9 мая невозможно было отправлять через WhatsApp* голосовые сообщения, а также видео и фото.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения его участников.

Напомним, в Волгограде военный парад прошел сегодня без образцов современных боевых машин, организаторы ограничились показом ретро-техники. Праздничное мероприятие проводилось на фоне ограничений связи и не вызвало зрительского ажиотажа. В Ростове-на-Дону от парада отказались.

В Каспийске сегодня прошел военный парад, а шествие "Бессмертный полк" собрало множество людей в Махачкале, сообщает РГВК "Дагестан"

Год назад, 9 мая 2025 года, военные парады прошли в нескольких городах ЮФО: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новороссийске, Майкопе, Элисте и Астрахани. В большинстве городов зрители смогли увидеть колонны военных и техники.

В 2024 году формат празднования дня Победы был изменен в целом ряде регионов юга России: в Черкесске и Краснодаре парады не проводились, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске прошли без участия зрителей. Годом ранее парады проводились в Волгограде, Владикавказе, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Ставрополе и Пятигорске.