17:46, 8 мая 2026

Гражданин Украины задержан в Краснодаре за осквернение могил участников СВО

Подозреваемый в осквернении могил. 8 мая 2026 г. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае задержали 30-летнего гражданина Украины за осквернение 14 захоронений участников специальной военной операции. В отношение него возбуждено уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 мая 2026 года неизвестные, находясь на кладбище в хуторе Копанском краевого центра, повредили 14 захоронений участников специальной военной операции. Они разбили 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах, а также демонтировали фотографию с одной из могильных плит и повредили деревянный крест. По факту осквернения захоронений было возбуждено уголовное дело.

К 8 мая официально признаны убитыми не менее 842 бойцов из Краснодарского края. К 26 апреля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 9050 бойцов с юга России: 4460 - из СКФО и 4590 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По версии следствия, в ночь на 1 мая 2026 года 30-летний гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения решил повредить могилы участников СВО. Он надел балаклаву, скрывающую его лицо, и проник на территорию кладбища, расположенного на хуторе Копанском краевого центра. Там он повредил 14 захоронений участников специальной военной операции.

Обвиняемый разбил 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах, а также снял фотографию с одной из могильных плит и затем скрылся, уехав из Краснодара, сообщает сегодня следственный комитет по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

При допросе обвиняемый признал вину. Следствие будет просить суд об аресте подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в повреждении воинских захоронений. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июня 2025 года в станице Петровской две школьницы вырвали и разбросали цветы у Вечного огня, с девочками и их родителям были проведены профилактические беседы. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
