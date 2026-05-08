Дело о растрате при строительстве академии гимнастики в Сочи дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемые в крупных хищениях при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве.

Как писал "Кавказский узел", в середине марта стало известно, что МВД заподозрило группу из 13 человек в хищении более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в сочинском образовательном центре "Сириус", созданном по инициативе Владимира Путина.

Центр художественной гимнастики был создан в рамках программы "Газпром-детям", он открылся в декабре 2022 года, в церемонии участвовали, в частности, глава "Газпрома" Алексей Миллер и Алина Кабаева. Кабаева поблагодарила "Газпром" и Миллера "за уникальный спортивный объект, который был создан для гимнастов, всех специалистов, которые участвовали в этом проекте", сообщал ТАСС. В 2022 году на федеральной территории "Сириус" открылась Академия художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой, говорится на сайте образовательной организации "Небесная грация".

Следователи МВД завершили предварительное расследование уголовного дела о хищении более 8 млрд рублей бывшими работниками "Газпрома" и дочерних структур. Им предъявлено обвинение в присвоении или растрате 1 и легализации денежных средств 2 , сообщил Интерфакс.

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года обвиняемые создавали видимость выполнения работ на объекте, однако на самом деле выделенные "Газпром инвестгазификацией" средства были похищены. В дальнейшем сообщники легализовали криминальные доходы на сумму 1,5 млрд рублей через покупку производственного предприятия.

Стоимость стройки в ценах 2017 года оценивалась в более 9 млрд рублей. Застройщиком объекта "Центр художественной гимнастики" является ООО "Газпром инвестгазификация". Над проектом работали ООО "Межрегионгаз технологии" и ООО "Планида". Подряд на строительство был выдан петербургскому ООО "Магнит".

Подозреваемыми в преступлениях являются бывший член правления ПАО "Газпром" Елена Михайлова, бывший заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Анатолий Еркулов и другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций. Несколько подозреваемых данного дела объявлены в международный розыск.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также судом наложен арест на имущество стоимостью более 2,5 млрд рублей.

"Обвиняемые, заключившие с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве, в настоящее время продолжают ознакомление с материалами расследования. Ведется работа по установлению всех причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк в Telegram-канале.

Строительство Центра художественной гимнастики Алины Кабаевой было начато в 2016 году, а реальные затраты на его возведение составили, по некоторым данным, около 2 млрд рублей. Разработкой проекта комплекса общей площадью более 42 тысяч квадратных метров в виде кольца занимался санкт-петербургский Проектный институт №1 при содействии архитектурного бюро Андрея Литвинова по заказу компании "Газпром", писал "Коммерсант".

