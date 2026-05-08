Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Данил Шепилов из Моздокского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 586 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 585 бойцов из Северной Осетии. В тот день администрация Моздокского района сообщила, что на Украине убит Валерий Богачев.

В военной операции убит Данил Шепилов, 2000 года рождения. Похороны состоятся 8 мая в Моздоке, сообщила 7 мая в своем телеграм-канале администрация Моздокского района.

Подробностей биографии и гибели бойца администрация не привела, отметив лишь, что тот погиб "при выполнении боевых задач".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 586 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти участника СВО из Моздокского района стало известно 3 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Беликов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.