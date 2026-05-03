Боец из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Беликов из Моздокского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 584 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 583 бойцов из Северной Осетии. В тот день администрация Моздокского района сообщила, что на Украине убит Радомир Выходцев.

В военной операции убит Алексей Беликов, 1984 года рождения, сообщила 2 мая в своем телеграм-канале администрация Моздокского района.

Подробностей биографии и гибели бойца администрация не привела, отметив лишь, что тот погиб "при выполнении боевых задач".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 584 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них, получившая за убитого мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".