Боец из Ростовской области убит в военной операции

Сергей Гнездилов из Чертковского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 888 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 апреля официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 887 бойцов из Ростовской области.

Сергей Гнездилов убит в военной операции 26 февраля. Уроженцу села Алексеево-Лозовское было 43 года, сообщила сегодня администрация Чертковского района.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 888 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В июле 2025 года власти Чертковского района сообщали, что в зоне СВО убиты Павел Синицын и Игорь Князев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.