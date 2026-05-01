Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Власти оценили в 790 человек число людей, задействованных в ликвидации последствий ударов беспилотников - 143 из них тушат пожар в морпорту, 50 моют улицы и памятники города. Волонтеры убирают территории на удалении от центра города, им не хватает рук как и помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", БПЛА в ночь на 1 мая атаковал территорию морпорта в Туапсе, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 128 человек, отчитался оперштаб Краснодарского края. До этого пожары, которые тушили несколько дней, происходили после атаки БПЛА 16, 20 и 28 апреля.

Власти отчитались о почти 800 участниках ликвидации последствий атак БПЛА

Продолжается сбор нефтепродуктов на трёх участках в Туапсе. Всего собрано и вывезено 13 333 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Также продолжается тушение пожара на морском терминале, после новой атаки БПЛА. Общая группировка сил и средств, задействованных в ликвидации ЧС, составляет 790 человек и 48 единиц техники, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Около 50 из них убирают улицы от прошлых загрязнений в связи с пожарами, сообщил глава муниципалитета. "Специалисты управления комплексного благоустройства территорий приводят в порядок общественные пространства, очищают плитку, моют памятники", - проинформировал Сергей Бойко в своем Telegram-канале..



В гостиницах города остаются 85 человек, эвакуированных во время тушения пожара на НПЗ из домов, расположенных рядом, добавил он.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, непосредственно в тушении пожара принимают 143 человека и 25 единиц техники. "Ситуация контролируемая. Сейчас прикладывают все силы, чтобы не допустить попадание нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые, - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Дым от пожара виден за 80 километров, привел "Коммерсант FM" слова бизнесмена из Краснодара Сергея Романова.

«Со стороны Краснодара за 80 км видно черное облако над Туапсе и всеми прилежащими поселками. В воде много нефти, волонтеров на центральные пляжи не пускают, ребята добровольными усилиями организовали пункт временного нахождения людей с питанием и необходимой экипировкой. Как только оказываешься возле очага возгорания, чувствуется химия в воздухе. Если отъехать километров 20-30 в ту или в другую сторону, уже попроще дышится», - рассказал он.

Волонтеры пожаловались на нехватку рук для уборки пляжей

Один из организаторов волонтерского штаба, Сергей Соловьев, проинформировал, что не хватает рук для уборки пляжей от загрязнений за пределами города.

«Береговая линия, где мы убираем нефтепродукты, находится в 15 км от центрального района, и мы там более или менее в безопасности. В общей сумме до 100 волонтеров у нас в день бывает, но людей очень мало. По идее, должно быть так же, как в Анапе, только тогда будет какой-то результат», - приводятся его слова в публикации.

Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", эколог Роман Пукалов сообщил, что находитс на пляже в поселке Тюменский, в районе гостинцы "Прибой"

По его данным, выброс нефтепродуктов на участке побережья от поселка Небуг до ручья Казачья щель был единственным 24 апреля. "Кубань-Спас" работали здесь с самого начала в районе устья ручья. В сторону пос. Небуг следы этого же выброса есть на всем участке берега, протяжённостью порядка 1,5 км. Объемы выбросов небольшие, но есть повсюду. Стихийный руководитель волонтерской группы Андрей Черненко оценил их в 20 тысяч мешков гальки со следами мазута", - пишет он в своем Telegram-канале.

Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.

Волонтерам многое приходится делать за свой счет. " Волонтеры убрали только 160 метров пляжа. За их счет вывезено 9 КамАЗов мешков, администрация предоставила два КамАЗа. Вопрос с вывозом собранной гальки с мазутом стоит очень остро (проблема номер 1), проблема и с фронтальным погрузчиком. На берегу в районе гостиницы "Прибой" работает сейчас около 60 волонтеров. Биотуалетов нет (проблема номер 2, очень острая), мест для расселения людей тоже нет. Горячее питание удалось заказать только для 30 человек за счет спонсоров, половина людей будут на перекусах", - указал он.

Эколог отметил, что по оценке Андрея Черненко, такими темпами пляжи будут убирать два месяца.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Пожар в результате удара БПЛА стал четвертым в Туапсе с 16 апреля Пожар после атаки беспилотников на Туапсе стал уже четвертым за последние две недели. 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья. Утром 30 апреля власти отчитались, что пожар на НПЗ потушен. В ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. По словам жителей, в городе "прошел нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи. В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Жительница Туапсе пожаловалась на проволочки с ремонтом дома после атаки БПЛА Квартира жительницы Туапсе полностью выгорела после атаки беспилотников 25 ноября, она вынуждена жить в съемном жилье. Повреждены и соседние квартиры, однако спустя месяц по поручению властей лишь натянута пленка вместо крыши.

Напомним, жительница Туапсе Евгения уехала 28 апреля из города, так как считает, что обстановка в нем опасна для здоровья детей.

"Мою квартиру уничтожило после атаки БПЛА 25 ноября прошлого года, я переехала в другой район, более спокойный, но после последней атаки я решила уехать подальше. Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счёт. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".