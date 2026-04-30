Три пляжа в Анапе получили разрешение открыться в курортном сезоне
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Тестовый участок в Анапе, который был первым засыпан привозным песком,получил необходимые разрешения. Пляжи детского курорта "Вита", детского оздоровительного комплекса "Жемчужина России" и отеля сети "Мираклеон" в селе Витязево смогут работать в курортном сезоне.
Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края рапортовали о начале засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого трех с половиной километрового участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону. Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram.
Власти Анапы планируют завезти новый песок на пляжи курорта в четыре этапа, всего на работы отводится 90 дней. Работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты.
Речь про отрезок в один километр, который используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты Мираклеон в селе Витязево. Именно здесь в качестве тестовой площадки, впервые провели работу по восстановлению пляжной территории, сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"После этого специалисты, в том числе Роспотребнадзора, проверили безопасность курортной зоны, и подтвердили ее чистоту и соответствие санитарным требованиям. 28 апреля Роспотребнадзор выдал санэпидзаключение, удостоверяющее, что морская вода в границах этой пляжной территории также соответствует санитарным правилам и нормам", - говорится в сообщении оперативного штаба.
Это означает, что участок пляжа полностью готов принимать отдыхающих.
Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.
Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".
