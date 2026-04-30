Кавказский узел

21:02, 30 апреля 2026

ЦИК Армении потребовал от восьми партий устранить неточности в документах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восьми партиям для исправления неточностей в пакетах документов, представленных для участия в парламентских выборах в Армении, дано два дня.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах. К 21 апреля Центризбирком Армении принял документы от более чем 20 политических партий и альянсов, изъявивших желание участвовать в парламентских выборах 7 июня. Республиканская партия третьего президента Армении Сержа Саргсяна отказалась от участия в парламентских выборах.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Восьми партиям для исправления неточностей в пакетах документов, представленных для участия в парламентских выборах, дано 48 часов. Об этом на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии Армении 30 апреля заявил глава ЦИК Ваагн Овакимян, информирует издание News.am.

Исправления в документы должны внести следующие партии: "Национально-демократический полюс", Армянский национальный конгресс, "Республика", "Альянс", "Демократия, закон и дисциплина", "Кочари - национальное возрождение и пробуждение нации", "Во имя Республики", "Новая сила".

Отмечается, что указанный срок для исправления неточностей в документах предусмотрен Избирательным кодексом. Неполные документы могут быть исправлены до 10.00 утра 2 мая, говорится на сайте ЦИК Армении.

"Кавказский узел" также писал, что Антикоррупционный комитет Армении заявил о фактах подкупа избирателей представителями партии "Сильная Армения". По данным следствия, избирателям предлагались деньги, в том числе под прикрытием выплат, в обмен на голоса в пользу партии на предстоящих парламентских выборах. Пять представителей "Сильной Армении" были задержаны.

Автор: "Кавказский узел"

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
