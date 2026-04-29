Азербайджан и Армения обсудили правила делимитации границы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан и Армения продвинулись в вопросе делимитации границы - в ходе очередной встречи комиссий стороны согласовали ключевые технические документы и подтвердили продолжение диалога.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что стороны не будут предъявлять территориальные претензии друг другу. Большинство из семи пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики. 11 августа текст мирного соглашения Азербайджана и Армении был опубликован, в котором предполагается, что Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения, откажутся от применения силы и территориальных претензий друг к другу и урегулируют вопрос границы. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора.

29 апреля в Агверане состоялась тринадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Переговоры прошли под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна, сообщает издание Armenpress.

Стороны согласовали и осуществили обмен текстами проектов инструкций по порядку проведения делимитационных работ. В частности, о порядке работы делимитационных экспертных групп, о порядке создания делимитационной карты и о порядке оформления и издания документов делимитации государственной границы.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Отмечено, что транзит грузов в Республику Армения по территории Азербайджанской Республики успешно осуществляется и продолжается в настоящее время, информирует издание Media.az.

25 марта в Армению транзитом через территорию Азербайджана были отправлены пять вагонов с 350 тоннами российской пшеницы. 1 апреля в Армению транзитом через Азербайджан отправлен поезд с 349 тоннами зерна из России. 24 апреля еще пять вагонов российского зерна отправлены через Азербайджан в Армению. Поставка российской пшеницы через Азербайджан носит исключительно экономический характер и вызвана потребностью Армении в импорте зерновых, считает ряд пользователей соцсети. Для России это прежде всего политический шаг в стремлении сохранить в своей орбите влияние на Армению, возразили оппоненты.

Также отмечено, что Азербайджан осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению, что является показателем формирования торгово-экономических связей между двумя странами.

Также с участием представителей деловых кругов сторон состоялось обсуждение вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, взаимных поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок.

"Кавказский узел" также писал, что 9 января Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов - почти 2000 тонн бензина и дизельного топлива - за три недели. Ранее,18 декабря 2025 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению. Часть пользователей соцсетей сочла торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана. Они указали на перспективу совместного развития стран и мирного сосуществования будущих поколений.