Кавказский узел

21:01, 29 апреля 2026

Азербайджан и Армения обсудили правила делимитации границы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан и Армения продвинулись в вопросе делимитации границы - в ходе очередной встречи комиссий стороны согласовали ключевые технические документы и подтвердили продолжение диалога.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что стороны не будут предъявлять территориальные претензии друг другу. Большинство из семи пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики. 11 августа текст мирного соглашения Азербайджана и Армении был опубликован, в котором предполагается, что Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения, откажутся от применения силы и территориальных претензий друг к другу и урегулируют вопрос границы. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

29 апреля в Агверане состоялась тринадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Переговоры прошли под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна, сообщает издание Armenpress.

Стороны согласовали и осуществили обмен текстами проектов инструкций по порядку проведения делимитационных работ. В частности, о порядке работы делимитационных экспертных групп, о порядке создания делимитационной карты и о порядке оформления и издания документов делимитации государственной границы.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Отмечено, что транзит грузов в Республику Армения по территории Азербайджанской Республики успешно осуществляется и продолжается в настоящее время, информирует издание Media.az.

25 марта в Армению транзитом через территорию Азербайджана были отправлены пять вагонов с 350 тоннами российской пшеницы. 1 апреля в Армению транзитом через Азербайджан отправлен поезд с 349 тоннами зерна из России. 24 апреля еще пять вагонов российского зерна отправлены через Азербайджан в Армению. Поставка российской пшеницы через Азербайджан носит исключительно экономический характер и вызвана потребностью Армении в импорте зерновых, считает ряд пользователей соцсети. Для России это прежде всего политический шаг в стремлении сохранить в своей орбите влияние на Армению, возразили оппоненты.

Также отмечено, что Азербайджан осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению, что является показателем формирования торгово-экономических связей между двумя странами.

Также с участием представителей деловых кругов сторон состоялось обсуждение вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, взаимных поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок.

"Кавказский узел" также писал, что 9 января Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов - почти 2000 тонн бензина и дизельного топлива - за три недели. Ранее,18 декабря 2025 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению. Часть пользователей соцсетей сочла торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана. Они указали на перспективу совместного развития стран и мирного сосуществования будущих поколений.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
00:25, 30 апреля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
19:13, 29 апреля 2026
Суд конфисковал имущество бывшего губернатора Ростовской области
17:34, 29 апреля 2026
Суд приговорил к длительному сроку обвиняемого в убийстве судьи в Камышине
11:07, 29 апреля 2026
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован
09:18, 29 апреля 2026
Боец из Камышина убит в военной операции
08:37, 29 апреля 2026
Беспилотники сбиты в четырех районах Ростовской области
Все события дня
Новости
Вагон с российским зерном. 24 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/azertac_novosti/46279
12:02, 24 апреля 2026
Пять вагонов российского зерна отправлены через Азербайджан в Армению
Рубен Варданян и Анаит Манасян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе "Copilot"
13:56, 22 апреля 2026
Омбудсмен Армении ответила Варданяну отказом на просьбу о визите в Азербайджан
Уничтоженный храм в Шуше. Скриншот фото https://caucasusheritage.cornell.edu/?p=1588.
22:00, 18 апреля 2026
Историки и активисты призвали власти Армении противостоять уничтожению культурного наследия в Карабахе
Участок Транскаспийского коридора. Скриншот страницы сайта международной ассоциации «Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут» https://middlecorridor.com/ru/
03:50, 7 апреля 2026
Аналитики оценили перспективы развития Срединного коридора
Зерно. Фото: Минтранс России
15:09, 3 апреля 2026
Поставка зерна в Армению вызвала вопросы о целях России на Кавказе
Персоналии
Евгений Витишко. Фото https://sovet-nko.ru/?p=22562
18:14, 29 апреля 2026
Витишко Евгений Геннадьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
14:25, 29 апреля 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Фото
09:09, 20 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Теперь преследуется и жена Азера Гасымлы. Остались ненаказанными трое детей
Фото
20:17, 15 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Удручающее отношение к убитым иностранцам
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Камнепад в Дагестане. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 апреля 2026, 11:07
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Последствия оползней в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана
29 апреля 2026, 10:09
Дагестанское село Саниорта объявлено зоной ЧС

Кадр передачи сотрудниками СГБ Абхазии граждан России. Фото: СГБ Абхазии / Thttps://www.sgb.apsny.land/news/item/133-sotrudnikami-sgb-ra-zaderzhany-grazhdane-rf-i-peredany-fsb-rossii
28 апреля 2026, 21:30
Задержанные в Сухуме по делу о терроризме переданы России

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
