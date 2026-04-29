Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате камнепадов остались без транспортного сообщения жители двух сёл в Ахтынском и Шамильском районах.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 28 апреля в республике не осталось заблокированных населенных пунктов после того, как рабочие расчистили автодороги к четырем селам Чародинского района.

По состоянию на 10 мск 29 апреля, в Дагестане закрыто два участка автодорог, сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор". "Без транспортного сообщения остается 2 населенных пункта (1 населенный пункт Ахтынского района, 1 населенный пункт Шамильского района)". – говорится в публикации.

Подробности приведены на сайте ведомства. Согласно публикации, в Ахтынском районе заблокировано село Фий. Это произошло после того, как камнепад произошел на участке автодороги «Подъезд от автодороги «Ахты – Курукал – Хнов с подъездом к детскому санаторию» к с. Фий».

В Шамильском районе жители села Верхний Батлух остались без транспортного сообщения после того, как на участок автодороги «Подъезд от автодороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал» к с. Верхний Батлух» произошел обвал "крупнообломочных негабаритных валунов скальных пород", говорится в сообщении.

В двух сельских районах введен режим ЧС из-за угрозы оползней

Напомним, 28 апреля глава Хунзахского района ввел режим ЧС на всей территории муниципалитета. Такое решение было принято в связи с активизацией оползневых процессов, угроза оползней наблюдается в селах Буцра, Цельмес и Хариколо.

Режим чрезвычайной ситуации введен также в селе Саниорта Тляратинского района из-за угрозы новых оползней. Чиновники не исключили переселения людей из этого населенного пункта.

Режим ЧС - порядок реагирования всех уровней власти при возникновении чрезвычайных ситуаций. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта – начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

