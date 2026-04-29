Дагестанское село Саниорта объявлено зоной ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в селе Саниорта Тляратинского района из-за угрозы новых оползней. Чиновники не исключили переселения людей из населенного пункта.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля глава Хунзахского района ввел режим ЧС на всей территории муниципалитета. Решение было принято в связи с активизацией оползневых процессов, угроза оползней наблюдается в селах Буцра, Цельмес и Хариколо.

Десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. В ряде сел оползни разрушили дома, в Кулинском районе полностью разрушена ферма.

Глава Тляратинского района Мурад Рамазанов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в селе Саниорта, сообщила вечером 28 апреля в своем телеграм-канале районная администрация.

"В населённом пункте продолжается усиление оползневых процессов, что создаёт угрозу для жителей и инфраструктуры. Рамазанов отметил необходимость включения территории в режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, чтобы обеспечить дополнительные меры поддержки и привлечь расширенные силы и ресурсы для стабилизации обстановки", - говорится в публикации.

Режим ЧС - порядок реагирования всех уровней власти при возникновении чрезвычайных ситуаций. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Власти не исключают вариант переселения жителей

В селе, в котором насчитывается 63 хозяйства, 28 апреля побывали премьер-министр Дагестана, заместитель полпреда президента в СКФО и руководитель департамента гражданской обороны МЧС.

Населённый пункт может ожидать переселение

"По предварительным оценкам, населённый пункт может ожидать переселение. Жителям объяснили порядок дальнейших действий. Магомед Рамазанов отметил, что окончательное решение будет принято в кратчайшие сроки", - отчитались 28 апреля власти муниципалитета.

Об угрозе оползней в селе Саниорта власти сообщили еще 18 апреля, когда представители властей встретились с жителями селения.

Образовались новые трещины и оползневые смещения

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с ухудшением оползневой обстановки в селе. Из‑за обильных осадков в виде дождя и снега на территории населённого пункта образовались новые трещины и оползневые смещения. Имеются случаи повреждения частных домовладений", - отмечается в той публикации.

Напомним, к 27 апреля от жителей Дагестана поступило более 233 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. При этом жители республики, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Оспорить отказы в компенсациях можно с помощью прокуратуры или в суде, указали адвокаты. По официальным данным, к 27 апреля только 7654 человека в Дагестане получили выплаты в связи с наводнением.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

