Жители пострадавшего от наводнения села в Дагестане призвали ускорить работы

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Жители села Кадыротар всё ещё ждут восстановления домов и дорог, разрушенных наводнением в Дагестане. Село до сих пор покрыто илом и мусором.

Как писал "Кавказский узел", в Адильотарском сельсовете (в него входят села Адильотар, Кадыротар и Тутлар) в результате наводнения было повреждено около 500 домов. Жители этих сёл лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Обязательные выплаты за погибший скот в Дагестане не предусмотрены, указали адвокаты.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Житель Кадыротара записал видео, в котором обратил внимание на то, что через три месяца после наводнения не проводятся работы по очистке села от мусора и ила. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Gor, насчитывающий более 45 тысяч подписчиков. К 8.40 мск публикация набрала почти три тысячи просмотров.

Местный житель сообщает, что комиссии приезжают и смотрят территорию, но заметных изменений не видно. Часть людей всё ещё не может вернуться домой - кто-то снимает жильё, кто-то живёт у родственников.

"Сегодня мы покажем - обстановка очень плачевная до сих пор, люди до сих пор не избавились от мусора, потому что каждый день ходит комиссия, уже в пятый раз приезжает. В общем вы сами все видите: ни машины не проедут, ни дороги, ничего. Вот такая обстановка уже третий месяц, чтобы вы понимали", - рассказывает местный житель на видео.

В администрации объясняют ситуацию масштабом паводка. Говорят, что работы идут сразу в нескольких пострадавших населённых пунктах, а в самом селе продолжаются уборка мусора и расчистка территории, уточняет Telegram-канал.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".