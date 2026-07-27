Многоквартирный дом поврежден в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки

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Жильцы многоквартирного дома в Пролетарском районе, который был поврежден во время воздушной атаки, эвакуированы.

Об атаке сообщил глава города Александр Скрябин.

Около 04.00 мск сегодня, 27 июля он сообщил в своем телеграм-канале, что имеются последствия воздушной атаки, на которые реагируют экстренные службы.

Спустя час Скрябин уточнил, что получила повреждения многоэтажка, для жильцов которой развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, выдача питания и горячих напитков. В качестве временных пунктов эвакуированных жителей используются автобусы. На базе администрации Пролетарского района работает горячая линия. Об пострадавших не сообщается.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь с 24 на 25 июля атаке дронов подвергся Ростов-на-Дону и несколько районов области. Получили ранения пять человек.

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