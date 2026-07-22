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01:55, 22 июля 2026

Названы имена 12 убитых на Украине бойцов из Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Коньков, Марат Каранаев и десять их земляков из Новошахтинска убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники признали убитыми там как минимум 955 донских военных. 

Как писал "Кавказский узел", к 19 июля власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 943 бойцов из Ростовской области. 

Имена 12 военных из Ростовской области, убитых в боях на Украине, озвучила администрация Новошахтинска, отчитываясь о вручении посмертных наград их родственникам. 

Орденами Мужества посмертно награждены одиннадцать бойцов: Николай Коньков, Сергей Королев, Алексей Радаев, Николай Севрюков, Марат Каранаев, Константин Гончаров, Юрий Розов, Иван Алмаший, Игорь Кузнецов, Владимир Кундрюцков и Игорь Череватенко. Еще один военнослужащий, Александр Гордеев, посмертно награжден Георгиевским Крестом IV степени  - знаком отличия ордена Святого Георгия, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. 

Возраст и детали биографий убитых в сообщении чиновников не приведены.

Спецоперация. Иллюстрация создана Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 955 комбатантов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале июля мэрия Новошахтинска информировала о награждении убитых на Украине Игоря Бутикова и Александра Шамина.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.

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Автор: "Кавказский узел"

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